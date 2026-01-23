Доц. д-р Мария Юнакова, акушер-гинеколог: Менопаузата рядко настъпва внезапно

Тя е резултат от дълъг преход, съпроводен с постепенно хормонално отпадане

Най-често срещаните симптоми са понижено настроение, проблеми с паметта и умора, но много жени погрешно се диагностицират с депресия

Менопаузата е естествен биологичен процес в живота на всяка жена. Така наричаме времето от последното маточно кръвотечение, обусловено от яйчниковата дейност, след което в продължение на една година не настъпва менструация.

Промените в женския организъм, свързани с постепенното отпадане на яйчниковата функция, се наричат менопаузален преход или климактериум. Той включва: пременопауза - периодът 5 до 10 години преди менопаузата, когато яйчниковата функция постепенно намалява, и постменопауза - периодът до 10 години след менопаузата, характеризиращ се със задълбочаващ се естрогенов дефицит. Средната възраст, на която настъпва менопаузата за българската жена, е 51,5 години.

“Менопаузата рядко настъпва внезапно - тя е резултат от дълъг менопаузален преход, съпроводен с постепенно хормонално отпадане. Информираността и навременната медицинска консултация позволяват не само контрол на симптомите, но и превенция на дългосрочни здравословни рискове”, казва доц. д-р Мария Юнакова, акушер-гинеколог в МК “Д-р Щерев” и преподавател в Университетската болница “Майчин дом”.

Въпреки че медицината отдавна се занимава с този нелек период в живота на жената, все още няма единно мнение и универсален подход за грижа в менопаузалния преход. Именно затова специалисти от различни медицински области и държави организират първи Форум “Нов ритъм - Наука, подкрепа и решения за менопаузата”, който ще се състои на 7 февруари в София. Еднодневното събитие ще събере водещи български и международни медицински специалисти, които ще представят доказателствено базирана информация и практически решения за жените в менопаузалния преход, съчетавайки професионален опит, наука и открит диалог.

В рамките на програмата ще бъдат разгледани теми като: какво се случва с тялото по време на прехода към менопауза; как менопаузата влияе върху здравето на сърцето; как да запазим костите си здрави след менопауза; неврологични оплаквания в менопауза - памет, концентрация, главоболие и замайване; урогенитален синдром на менопаузата - какво причинява дискомфорта и как се лекува; хормонозаместителна терапия - кога помага, кога не и за кого е подходяща; хормонална терапия и рак на гърдата - какво е важно да знем; как можем да открием промените в организма още преди да се появят симптоми и др.

Сред чуждестранните участници ще бъде д-р Луиз Нюсън от Великобритания, международно признат експерт по менопауза и хормонално здраве, водеща на седмичен подкаст, който е класиран като №1 медицински подкаст във Великобритания с над 8 милиона слушания.

“Бих искала всички жени да знаят колко много положителни ефекти имат нашите хормони - прогестерон, естрадиол и тестостерон - върху клетките, тъканите и органите ни, както и какви негативни последици настъпват често в тялото, когато тези хормони липсват - коментира д-р Нюсън. - Най-често срещаните симптоми са понижено настроение, проблеми с паметта и умора, но много жени с такива оплаквания погрешно биват диагностицирани с депресия.”

Форум “Нов ритъм” е начало на професионален и обществен разговор за изграждане на алгоритъм за комплексна и индивидуализирана грижа за жената в менопаузата, отбелязва доц. Мария Юнакова.