Бабинден отбелязаха във ВМА

На Бабинден по стар стил Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан отслужи във Военномедицинска академия (ВМА) тържествен водосвет за здраве, сили и благословение.

С молитва и наричания за живот, изцеление и надежда, празникът събра екипите на Клиниката по обща и онкологична гинекология и Клиниката по гръдна хирургия – две различни специалности, свързани индиректно, но ключови при диагностиката и лечението на сложни и специфични състояния.

В този ден думите за нов живот звучат по-особено. Защото в АГ-клиниката на ВМА, начело с доцент Янчо Делчев, той не започва с първи плач, а след тежка диагноза, сложна операция и дълъг път на възстановяване.

"Вашата работата е тежка и отговорна. Често поемате пациенти със животозастрашаваща патология. Това е битка за живот и за бъдеще. Много от болните излизат оттук с думите, че са получили втори шанс, че са се родили отново. И това е най-голямото признание за вашия труд. Благодаря ви за професионализма и за човечността, с които всеки ден защитавате името на ВМА", казва в поздравлението си към екипите началникът на лечебното заведение генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.



