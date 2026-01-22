Черният списък на СЗО: 10 заплахи, които могат да унищожат човечеството

През 21-и век светът е изправен пред предизвикателства, които застрашават здравето на милиарди хора. Световната здравна организация посочва 10 основни глобални заплахи, които могат да имат катастрофални последици, ако не бъдат контролирани, разказват по NOVA News.

През 2019 г. СЗО публикува списък с най-големите рискове за здравето, изискващи спешно внимание и координирани международни действия. Организацията разработи петгодишен стратегически план за справяне с тези проблеми, но пандемията от коронавирус забави напредъка. През 2024 г. СЗО призна, че здравните системи по света се развиват по-бавно от очакваното и благосъстоянието на хората остава застрашено.

Какво препоръчва СЗО на страните?

- Укрепване на здравните системи и на първичната медицинска помощ.

- Увеличаване на обхвата на ваксинацията.

- Наблюдение на антибиотичната резистентност и контрол на употребата на лекарства.

- Разширяване на програмите за борба с незаразните заболявания.

- Внедряване на системи за ранно предупреждение и бързо реагиране при пандемии.

Какво можем да направим ние?

- Поддържайте лична хигиена и редовно се подлагайте на медицински прегледи.

- Ваксинирайте се според препоръките на лекарите.

- Водете активен начин на живот и следете диетата си.

- Откажете се от тютюнопушенето и алкохола.

- Приемайте антибиотици само по лекарско предписание.

- Подкрепяйте инициативи за намаляване на замърсяването на въздуха.

Най-големите здравни заплахи според СЗО

Замърсяване на въздуха и климатични промени

Замърсяването на въздуха е най-сериозната екологична опасност за здравето. Всяка година около 7 милиона души умират преждевременно заради вредни частици, които увреждат белите дробове, сърцето и мозъка. Замърсяването също допринася за климатичните промени, екстремните метеорологични явления и влошаване на условията на живот в уязвими региони.

Незаразни болести

Сърдечно-съдови заболявания, рак и диабет причиняват над 70% от смъртните случаи по света. Основни рискови фактори са тютюнопушене, липса на физическа активност, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и замърсяване на въздуха.

Психични разстройства

Един на всеки седем души има проблеми с психичното здраве. Най-често срещаните са депресия, тревожно разстройство, шизофрения, посттравматично стресово разстройство, биполярно разстройство и хранителни разстройства. Тези състояния намаляват качеството на живот и увеличават риска от самоубийство.

Грип и пандемии

СЗО предупреждава, че пандемията от грип е въпрос на време. Нов, слабо контролиран вирус може да се появи във всеки момент и здравните системи трябва да са готови за бърза диагностика, защита и лечение.

Лоши условия на живот

В бедни региони, засегнати от конфликти, природни бедствия и недостиг на храна, здравните системи са слабо развити. Над 1,6 милиарда души живеят без адекватен достъп до основни здравни грижи, което улеснява разпространението на болести.

Антибиотична резистентност

Прекомерната и неправилна употреба на антибиотици при хора и животни увеличава риска от смъртоносни инфекции. Ако тенденцията продължи, до 2050 г. антибиотичната резистентност може да убие 10 милиона души годишно.

Ебола

Това е рядка, но силно опасна инфекция с висок епидемичен потенциал. Смъртността достига до 90%. Ваксини и лекарства за вируса Ебола са налични, но за други щамове като Судан и Бундибуджо лечението все още се разработва.

Слаба първична здравна помощ

В много страни първичната здравна помощ е слабо развита или липсва. Това прави здравните системи неспособни да предотвратяват и лекуват заболявания ефективно.

Отказ от ваксинация

Някои хора отказват да се ваксинират, което позволява на контролирани или забравени инфекции да се завърнат. Антиваксиниращото движение е сред най-големите заплахи за човечеството.

Тропически болести и ХИВ/СПИН

Болести като денга застрашават около 40% от населението на планетата. ХИВ/СПИН остава сериозен проблем, като само през 2024 г. са заразени около 1,3 милиона души.

Неравномерното развитие на здравеопазването и социално-икономическите неравенства заплашват живота на милиарди. Замърсяването на въздуха, резистентността към антибиотици и опасните вируси се засилват от климатичните промени и демографските процеси, докато слаби системи за първична помощ и колебливата ваксинация увеличават рисковете. СЗО препоръчва държавите да укрепват здравните си системи, а хората – да водят здравословен начин на живот, да се ваксинират и да използват лекарства само по лекарско предписание.