Кризата е факт: Румъния не успява да ваксинира децата си

Румъния се изправя пред най-тежката ваксинационна криза от десетилетия, предупреждава неправителствената организация „Спасете децата“. Според информацията, публикувана на официалната страница на организацията във Facebook, по-малко от половината деца в страната са получили първата доза от ваксината срещу морбили през 2025 г.

Сред основните причини за ниското ваксинационно покритие се посочват дезинформацията в социалните мрежи, премахването на ваксинацията от училищата и изолацията на селските райони.

„Все повече деца са лишени от жизненоважната защита, която ваксинацията осигурява, особено за втората доза, прилагана на 5-годишна възраст“, отбелязват от организацията.

„Спасете децата“ призовават властите да опростят системата за отчитане на ваксинациите, да осигурят обучение за медицинския персонал и да създадат мултидисциплинарни екипи на местно ниво за насърчаване на ваксинацията на децата.

Статистиката е тревожна: според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията, между февруари 2024 г. и януари 2025 г. в ЕС са регистрирани 32 265 случая на морбили, от които 27 568 – в Румъния. През последните три години (2023–2025) в страната са потвърдени 35 736 случая на морбили, като 27 720 засягат деца под 15 години, а 3188 – юноши между 15 и 19 години. За същия период са регистрирани 30 смъртни случая, причинени от заболяването.

Ваксинационното покритие варира значително между окръзите:

Бихор – над 70%

14 окръга – между 50,6% и 67,4%

24 окръга – между 31,3% и 49,7%

3 окръга – под 30% (минимумът е 23,7% в окръг Арджеш)

Всички тези стойности са под препоръчаните 95% от Световната здравна организация.

На 14-тото заседание на Регионалната комисия за проверка на елиминирането на морбили и рубеола през септември 2025 г., Румъния е определена като една от 13-те страни в европейския регион на СЗО с ендемично предаване на морбили. Това означава, че болестта циркулира постоянно сред населението.

„Цифрите показват колективен провал. Почти половината от румънските деца не са получили дори една доза от ваксината MMR на препоръчителната възраст. Всяко неваксинирано дете е изложено на риск от заболяване и смърт от предотвратима болест“, коментира Габриела Александреску, председател на „Спасете децата“ в Румъния.