Предупреждение за ледено време - Температурите падат до - 14° утре

В следобедните часове на много места в страната ще продължи да вали сняг. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър - ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще започнат да отслабват и спират, съобщават от НИМХ.

В Северна България максималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 4°, в Южна България - между минус 3° и 2°, малко по-високи в крайните югозападни райони от страната, в София - около 2°.

През нощта вятърът ще отслабне, но ще остане облачно, а преди обяд в много райони ще бъде и мъгливо.

Минималните температури утре ще са между минус 10° и минус 5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14°, в София – около минус 8°.

Предупреждение за ледено време остава в сила и утре в почти цялата страна с изключение на крайните югозапади райони, където температурите ще достигнат до около 7°.

В останалата, по-голямата част от страната, максималните температури ще останат отрицателни - от минус 5° до минус 1°, в София – около 0°.

През деня ще има променлива, по-често значителна облачност. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от изток-югоизток. В планините ще духа умерен и силен западен вятър, но само по най-високите части на Рила и Пирин ще превалява слаб сняг.

В сряда на места в низините и котловините ще се задържи мъгливо, там и дневните температури ще остават отрицателни, но в останалата част от страната ще се повишат. Вечерта от югозапад ще завали дъжд.

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са наместа в Южна и Източна България. В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места. Минималните температури почти в цялата страна ще са положителни, а максималните ще са близки до 10°. В събота ще има и слънчеви часове, а затоплянето ще продължи.