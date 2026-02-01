Жълт код за студ и значителни снеговалежи в понеделник

Още по темата: Месечна прогноза за времето: Февруари започва с валежи от сняг 01.02.2026 09:00

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен (жълт код) за студено време и значителни снеговалежи за 24 области за 2 февурари. Това е почти цялата територия на страната без югозападните части.

Очакват се дневни температури под нулата, както и значителни снеговалежи.

През нощта и утре синоптичната обстановка ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места около Родопите, района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее.

В Северна България температурите ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните температури ще са между минус 3° и 2°, максималните ще са от минус 3° - минус 1° в Горнотракийската низина до 8° в Сандански. В София минималната температура ще е около минус 4°, максималната - около 2°.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

През следващите два дни ще е без валежи. Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°-минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево време.

В сряда на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат и високата и средната. В Източна България югозападният вятър ще се усили.

В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, повишава се вероятността за валежи от дъжд, през първия ден главно в югоизточната половина от страната, през втория - и в северозападните райони.