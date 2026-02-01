Месечна прогноза за времето: Февруари започва с валежи от сняг

От 3 до 7 февруари постепенно ще се затопля



Петър Янков

Дежурен синоптик на ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”

Тази година февруари ще бъде с температури около климатичните норми, като очакваните средни температури ще бъдат от 4 до 10 градуса, в началото на първата дестневка ще бъде студено, в северните райони мразовито. Във валежно отношение - месецът, ще бъде с количества до 2, 3 пъти над нормата повече в западните и в северните райони.

Февруари започва със захлаждане с валежи от дъжд и сняг в централните и в западни части от страната.

От 1 до 2 февруари ще вали сняг, с по-интензивни валежи в южните и и в източните райони. Дневните температури ще достигат стойности от -2 до 2, в северните райони до -8,-4 градуса.

От 3 до 7 февруари постепенно ще се затопля. Мъглите в ниските места ще бъдат често явление. Ще бъде топло с бързо преминаване на облачни системи и възможност за слаби дъждове в югозападните и северни части от страната.

От 8 февруари до 10 февруари с преминаването на Средиземноморски циклон се очакват интензивни валежи в южните и в източните райони, с количества от 20 до 40 литра на квадратен метър (л/м2). В населените ще вали дъжд, а по планините мокър сняг.

От 12 февруари от север-северозапад ще се спуска нова вълна студен и влажен въздух, който ще донесе нови снеговалежи и ниски температури. Валежите ще бъдат по-съществени в северната половна от страната. Валежите ще продължават до 15 февруари. Има условия за виелици и навявания в Добруджа. Максималните температури в населените места ще бъдат от -2 до 3 градуса, а в планините, ва височини над 2300 метра, ще бъдат около минус 12 до минус 13 градуса.

След краткотрайното стабилизиране на атмосферата над Балканите, от 17 до 22 се очакват нови снеговалежи и слабо застудяване. Дневните температури в традиционно най-топлите южни райони ще достигат 5, 7 градуса.

От 24 февруари до края на месеца мъглите ще бъдат често явление. Ще бъде топло за сезона, като температурите в традиционно най-топлите у нас места ще достигат 13 - 15 градуса. А март се очаква да започне топъл и с валежи от дъжд.

Народна метеорология

Малък Сечко ако е топъл, Великден ще е студен

Ако през февруари котката се препича на слънце, то през март ще се крие на топло. Ако прогърми през февруари, то храните ще са скъпи, а годината ще е дъждовна.

Ако на Трифоновден (първи или 14 февруари) вали дъжд, то пролетта ще е дъждовна, кошерите ще са пълни, а ако вали сняг на този ден, лятото ще е дъждовно, царевицата също ще е добра.

Геомагнитна прогноза

В началото на месеца - от 1 до 3 февруари, Земното магнитно поле ще бъде спокойно.

През следващите дни от месеца магнитно поле ще е със средна до повишена активност. В периодите от 4 до 5 февруари, от 13 до 14, и от 24 до 25 февруари, се очакват магнитни бури.

На нашите ширини има условия за слаби магнитни бури около 13 и 24 февруари.

През повечето дни от месеца слънчевата активност ще се задържи средна.