Облачно време, валежи и застудяване в страната

Облачността над страната днес ще се увеличава, като на отделни места в западната половина ще има валежи от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, с който ще продължи нахлуването на по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а в София – около 5°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието времето ще остане облачно, с умерен, временно силен вятър от север-североизток. Очаква се застудяване, като дневните температури ще са между 3° и 6°. Температурата на морската вода е 7°–8°, а вълнението – 2–3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, а в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – от север-северозапад. Температурата на 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Заради мъгла е силно намалена видимостта в редица райони на страната, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Видимостта е до 20 метра в района на прохода Шипка, до 30 метра при Витиня, до 50 метра във Врачанско и на прохода Петрохан, както и в района на Малко Търново. Мъгла с видимост между 80 и 100 метра има и в районите на Омуртаг, Априлци и Добродан.