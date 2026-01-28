Оранжев код за значителни валежи утре

В някои райони са възможни и гръмотевици

Предупредителни кодове за значителни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за цяла Южна България в сряда, 28 януари. За най-южните райони на страната кодът е оранжев, а в останалите - жълт. Жълт код е обявен и за части от областите Варна и Добрич.

Жълт Очаква се количеството на валежите да достигне 35-65 мм за 24 часа, но са възможни и интензивни извалявания - над 30 мм за 6 часа.

През нощта облачността над цялата страна ще се увеличи и на места в Западна България ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, в София – около 2°.

Утре през деня времето у нас ще е под влияние на средиземноморски циклон. Ще бъде предимно облачно, на места в равнините и мъгливо. След временно отслабване и спиране на валежите, още преди обяд от юг отново ще се активизират и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Значителни количества на валежите ще има в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България ще е почти без валежи.

Максималните температури ще са предимно между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България, в София – около 7°.