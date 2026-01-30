Жълт код за значителни валежи в 14 области на България

Без валежи ще бъде в северозападните райони

Жълт код за значителни валежи е обявен в 14 области на страната. Очакват се валежи с количества от 10-20 mm, на места около и над 30 mm. Предупреждението за опасно време е в сила за областите Добрич, Варна, Бургас, Силистра, Русе, Велико Търново, Шумен, Сливен, Ямбол, Разград, Търговище, Хасково, Смолян и Кърджали, съобщиха от НИМХ.

Днес ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, значителни страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С до умерен, в Източна България временно силен и поривист север-северозападен вятър ще нахлува студен въздух. В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина умерен до силен вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.