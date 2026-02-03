Следите остават: Свързан с касапницата край Петрохан разказва за детската школа за приключения "Роук"

"Роук", първата в България детска школа за екстремни спортове и приключения сред природата, започва да функционира в далечната 1992 година

От МВР продължават да не съобщават кои са тримата убити край хижа Петрохан, което породи множество спекулации както в социалните мрежи, така и в медиите. По-рано днес кметът на Гинци съобщи, че е разпознал двама от мъртвите. Единият се казвал Иво, а другият се представял за собственик на хижата.

Жертвите са Дечо В. на 45 години, Ивайло И. на 49 години и Пламен Ст. на 51 години, съобщи bTV. И тримата са били свързани с паравоенна структура, регистрирана като сдружение. И все пак няма категорично потвърждение, че става въпрос точно за тях тримата. Появи се публична информация, че и Ивайло Калушев може да е сред мъртвите, както и противоположната - че не е бил там или избягал навреме.

Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са съоснователи на сдружение "Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии". През 2019 г. Ивайло Калушев и Ивайло Иванов участват в предаване на националното радио, където говорят надълго и нашироко за работата си в Школата за приключения "Роук", както и че обучават деца и младежи навън сред природата. Били са в тясно сътрудничество и с Министерството на околната среда и водите през 2022 г. по времето, когато ресорен министър е Борислав Сандов.

"Роук", първата в България детска школа за екстремни спортове и приключения сред природата, започва да функционира в далечната 1992.

В този час сайтът rokeadventure.com не може да бъде зареден, установи проверка на "Труд news".

"Децата не плащат за това, което получават в нашата школа в България. Ние им предоставяме абсолютно всичко. Всъщност, Роук от самото начало се оформи като напълно некомерсиална инициатива и до ден днешен е такава. Този проект е с идеална цел и за мен това е много освобождаващо, защото можем да си позволим да търсим будни деца и да им помагаме без никакви ограничения, нито за техните родители, нито за самите нас. Това има голямо значение. До един момент ги брояхме, но вече не…. Малко под три хиляди във всичките ни програми за тези 27 години, това е доста дълъг период от време. В различни моменти сме правили както масови програми, така и такива за малки групи. А на интервюта са се явили много повече кандидати. Само през последната половин година за общо пет програми се наложи да правим подбор измежду над хиляда и шестотин деца", разказва Калушев.

Кой е Иво Калушев?

Иво e създател на първия български интернет портал и частен клуб за екстремни спортове Extremno.com, собственик на мексиканската школа по пещерно гмуркане Diving Mexico, както и на няколко други организации в областта в България и чужбина, пише в списанието в екстремното "Списание 360" и на 360mag.bg. Той е старши инструктор по спелеология, алпинизъм и скално катерене, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия към редица водещи световни организации, както и международен Outward Bound и EDUCO инструктор. Пътешественик-мореплавател, пилот парапланерист, международен инструктор по бойни изкуства (5 дан TKW ITF, Wing Chun Kung Fu), както и световно известен пещерен водолаз и изследовател, Иво е ръководител на екипа, изследващ в Мексико най-дългата в света подводна пещера с единичен вход – Система Икстлан. И да не пропуснем да споменем, че също е кино режисьор и фотограф, чиято работа намери широко признание у нас и в чужбина. Можете да видите един красив близо четиридесет минутен филм и да се гмурнете с Иво в подводните пещери на Мексиканския полуостров Юкатан във Vimeo: “THE UNEXPLORED – A special cave diving documentary.”

Преди всичко обаче Иво е забележителен учител, който по неповторим начин успява да предаде духа на всички тези занимания на малки и големи, с непрестанна усмивка, доброта и истинско вдъхновение, раздавайки всичко от себе си. Без него нямаше да съществува нищо от прекрасния и магичен свят на Школата за Приключения Роук.

Как започна твоят път на учител?, питат от "Списание 360" Иво Калушев

Иво Калушев: Още от малък пътувах много по света и кръгозорът ми доста се разшири. Основах детската школа още през 1992, когато бях на 18. Тогава се казваше Екологично Дружество “Залмоксис” – кръстихме го на един легендарен магьосник от нашите земи. От много малък се занимавах с катерене и пещерно дело. На 16 годишна възраст работих малко в един детски лагер в САЩ и много ми хареса идеята да се работи с деца и да им се помага да установят връзка с природата по различен начин. Школата тръгна като една много свежа идея и бързо набра скорост. Още към първата програма, която обявихме, имаше огромен и неочакван за нас интерес. Тогава за десет места правихме интервюта с повече от сто деца в продължение на две седмици. Лека полека стана ясно, че има смисъл да се развива това начинание, още първите ни групи бяха много силни. Станаха чудеса с тези деца! Това бяха дълги програми – по 6 месеца – и стана ясно на всички, че Роук има причина да съществува. Така тръгна всичко – от една искрена идея, която вече 27 години съществува и се развива. Но се развива по малко по-нестандартен начин, защото повечето подобни организации търсят разрастване, а ние търсим точно обратното. Ние намалихме броя на децата, с които работим и направихме много по-труден подбора. Вдигнахме летвата много. В момента целта ни е да работим със съвсем малки групи – обикновено по 5-6 деца, но имаме дори програми за по 1 или 2 деца, като целият ресурс, с който разполагаме, се използва за тяхното развитие.

С какъв ресурс разполагате?

Иво Калушев: Работим тук в много тясно сътрудничество с Българската Асоциация по Екстремни Спортове, имаме и няколко бизнес организации в Мексико в областта на екстремните спортове и природните дисциплини. Също така имаме туроператорска агенция за VIP турове из джунглата на полуостров Юкатан. Наше е и едно от най-елитните училища за пещерно гмуркане в света – DivingMexico, в Ривиера Мая, най-големият курорт на Карибско море. От там идват средствата, които се пренасочват към Роук.

С други думи, децата не плащат за това, което получават в нашата школа в България. Ние им предоставяме абсолютно всичко. Всъщност, Роук от самото начало се оформи като напълно некомерсиална инициатива и до ден днешен е такава. Този проект е с идеална цел и за мен това е много освобождаващо, защото можем да си позволим да търсим будни деца и да им помагаме без никакви ограничения, нито за техните родители, нито за самите нас. Това има голямо значение.

Колко деца са минали през школата за тези близо тридесет години?

Иво Калушев: До един момент ги брояхме, но вече не…. Малко под три хиляди във всичките ни програми за тези 27 години, това е доста дълъг период от време. В различни моменти сме правили както масови програми, така и такива за малки групи. А на интервюта са се явили много повече кандидати. Само през последната половин година за общо пет програми се наложи да правим подбор измежду над хиляда и шестотин деца.

В интервю, публикувано на 24.01.2019 г. и достъпно в сайта на Българското национално радио, Иво Калушев казва: "Децата вече не знаят как да си играят". Според него приключението и планината могат да дадат сила на слабите, интровертните и тормозените от съучениците им деца



"Труд news" публикува статията към разговора на Ирина Недева с Иво Калушев и Ивайло Иванов в ''Хоризонт до обед'' без редакторска намеса. Сегашните деца нямат детство, каза пред радиото Иво Калушев – създател на Школа за приключения Роук:

„Това е тенденция, която се забелязва от доста време насам, но в момента е някак плашеща ситуацията. Причините, предполагам, са доста комплексни, но това, която наблюдаваме е, че децата все повече и повече се отчуждават от семейството, прекарват все повече и повече време в училище. В момента се налага схема на целодневно обучение в много училища. Това е нещо, което може би идва от родителите, които просто пращат децата на "отглеждане" в училището и то в момента в частните училища е факт на много места – деца, които са цел ден на училище, учебни часове, които са по 60 минути и всъщност тези деца, те нямат детство и започва да се вижда все повече и повече тези липса на детство. Има един цял свят, за чието съществуване тези деца изобщо не знаят нищо. Това е светът на игрите, на спортовете, на планината, всичко се капсулира в училище и това се забелязва по много плашещ начин. самите деца са доста „угаснали“, бих казал.“

Ивайло Иванов от Българската асоциация по екстремни спортове, който също е част от школата, допълва: „В училище децата на практика следват модела на цял работен ден, в който те вместо да са до обяд на училище и след това да имат свободно време предимно за игра, повтарят деня на възрастните. Природата напълно липсва в цялото им ежедневие.“

Виртуалните игри допълнително допринасят за отдалечаването на децата от природата като им дават фалшиво и заместващо усещане за игра. 15-годишният Ники, който от 10 годишен е в досег с природата, още на 11 годишна възраст става най-младия в света сертифициран пещерен водолаз. Участвал е в трудни подводни пещерни изследвания с няколко стотин пещерни гмуркания и спокойно споделя своите наблюдения:

„Изключително е да имаш възможността да си сред природата от малък и да правиш неща, за които повечето деца само си мечтаят и в същото време ми е доста тъжно като наблюдавам как по-малките от мен вече са загубили напълно досега си с тези спортове и с планината. Все повече и повече срещам деца, които са само с няколко години по-малки от мен, но които са сякаш от напълно различно поколение. Те не знаят нищо, не могат нищо, не мислят кой знае колко и доста трудно се води разговор с тях“.

Иво Калушев обяснява, че децата вече не знаят как да си играят: „Ние работим и с частни училища и с държавни училища и това, което получаваме като обратна връзка от самите директори, от самите учители на тези училища, е доста обезпокоително. Това са деца, които буквално не знаят какво е да си играят. Става дума за базови умения и познания за това да си играеш, дори това го няма, Учители по физическо споделят, че първото, което трябва да учат децата, е как да си играят. Не на конкретни игри, а как да си играят въобще.“

Тази обезпокоителна тенденция може да се подсили при налагане на целодневната форма на обучение в училище, за която настояват и много родители, които в нея пък виждат възможност да облекчат своите ангажименти към деня на децата им.

Школата за приключения, която съществува над 25 години предупреждава, че в сравнителен план това "угасване на играта и на детските мечти" се случва едва в последните години. Контролирания досег с екстремните спортове и оцеляването в досег с природата могат да вдъхнат увереност на децата във възрастовата група от 10 до 15 годишните и да ги научат да се справят сами със сложни ситуации и изпитания.

МВР издирва лица, свързани с неправителствена организация. Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията

Намерените три тела, при хижа край прохода Петрохан, не са на криминално проявени лица. Това каза на брифинг директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той добави, че полицията работи по абсолютно всички версии, които са възможни.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза още Васков и уточни, че се чакат аутопсии и експертизи.

Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, обясни той, цитиран от БТА. Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, посочи също Захари Васков и добави, че през 2022 г. тя има сключено споразумение с Министерство на околната среда и водите относно опазване на природата в района.

Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията, каза още директорът на Главна дирекция „Национална полиция“.

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР-София ст. комисар Тихомир Ценов каза, че няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към Областна дирекция на МВР – София или Районното управление в Годеч, свързан с каквато и да е незаконна дейност от организацията.

Проверява се информацията, че починалите са живели в латиноамериканска държава и от няколко години са се завърнали в България. Оръжията открити около телата са законно притежавани, добави Ценов.

Педофилска мрежа разплитат разследващите заради труповете край хижа Петрохан

Както "Труд news" съобщи по-рано в публичното пространство се появи информация, че МВР води разследване и в посока педофилска мрежа с тримата мъже, чиито трупове бяха намерени край хижа Петрохан. Има данни, че един от тримата застреляни във времето е участвал в организацията на обучения на деца и детски лагери. В момента органите на реда проверяват дали именно по време на тях не е имало съмнения/доклади за педофилски действия, като полицията имала обосновани предположения за това. Споменава се още, че тримата убити са практикували нетипични източноазиатски практики, по-близки до сектантство.