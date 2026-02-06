Опитват да спасят детската хирургия във Варна

Ръководството на МБАЛ "Св. Анна" покани напускащите лекари на разговор, обещава им повече оперативни дни

Опит за спасяване на отделението по детска хирургия във варненската МБАЛ „Св. Анна“ направи ръководството на болницата. В открито писмо днес оттам поканиха напускащите лекари на разговор и обявиха готовност да им гарантират възможност да правят планови операции поне три пъти седмично. Предложението дойде, след като в четвъртък вечерта в дъжда стотици родители с деца се стекоха пред входа на спешната болница на митинг в подкрепа на медиците от детската хирургия и всички работещи във варненския "Пирогов". Организатор бе сдружение "Аз вярвам и помагам", което осигури апаратура за 150 000 лв. за отделението, както и четири пациентски организации. Хората настояха за кардинална промяна в начина на финансиране на държавните спешни болници. Подкрепи ги и кметът на Варна Благомир Коцев, който дойде на митинга като гражданин.

Напрежението в болницата ескалира в средата на януари, когато заради мизерната субсидия за обслужен спешен случай и неплатени от НЗОК над половин милион евро извършена надлимитна дейност персоналът на здравното заведение получи само основни заплати. Дни по-късно петима детските хирурзи и специализанти хвърлиха оставки. Стана ясно, че от 1 март ще работят в бургаската „Сърце и мозък“. В интервю за бургаския сайт Искра.бг началникът на отделението д-р Румен Христов заяви, че причината не е в заплатите, а в липсата на анастезиолози, заради което оперативният график бил рехав и липсвали условия за развитие на младите лекари.

В откритото писмо от ръководството на МБАЛ „Св. Анна“ се посочва, че болницата е утвърдена база за обучение на специализанти и немалка част от екипа й реализира академична и научна кариера. „Ако възможността за повече оперативна дейност и нормален ход на стартиралите вече специализации на младите колеги не се окажат достатъчен мотив за екипа на детска хирургия да преосмисли напускането на МБАЛ „Св. Анна“, разчитаме финалното им решение да бъде в интерес на младите хора с деца в града и областта и те да продължат да работят във Варна. Освен високотехнологичната университетска болница „Света Марина“, която е и сред най-големите бази за обучение в страната, възможности за развитие на детските хирурзи предлагат още няколко многопрофилни лечебни заведения в града”, се казва в писмото.

Ако отделението в "Св. Аанна" с две ултрамодерни операционни зали все пак затвори от 1 март, спешните операции на деца от целия Североизток ще се извършват в УМБАЛ „Св. Марина“, където в момента работят двама медици със специалност.