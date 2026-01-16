Илия Лазаров, евродепутат от ЕНП (ГЕРБ-СДС): Има ли Европа пари за индустрия, ще има и за земеделие

Цялата електроника за BMW-тата по целия свят се произвежда в Божурище

САЩ и Китай са пуснали своите пипала срещу споразумението на ЕС с Меркосур

Със споразумението с Южна Америка Европа ще компенсира митата на Тръмп

Български фермери и земеделци ще се включат в голям общоевропейски протест в Страсбург, Франция, срещу мащабната сделка за свободна търговия и партньорство между ЕС и блока Меркосур в Латинска Америка, в който влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. България подкрепи споразумението. Протестът е планиран за вторник, 20 януари, а на 17 януари председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще подпише споразумението в Парагвай. Решението беше взето с квалифицирано мнозинство от евродепутатите, срещу него гласуваха Франция, Полша, Австрия, Ирландия и Унгария, а Белгия се въздържа. Протестите във Франция, Белгия, Полша срещу подписването му продължават месеци, фермери блокираха центъра на Париж. Десетки трактори бяха разположени около Триумфалната арка като демонстрация на гнева на земеделските производители срещу политиките в сектора. Какво предвижда споразумението, какви са ползите от него за България - за това разговаряме с евродепутата от ЕНП (ГЕРБ-СДС) Илия Лазаров.

- Да започнем с нестихващите протести на фермерите в Европа, господин Лазаров?

- Това е съвсем естествено от тяхна гледна точка, за себе си те са прави да протестират. Но ако тръгнем да разглеждаме какво означава това споразумение между Европа и страните от Меркосур в Латинска Америка – Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай с 270 милиона население - като икономически потенциал те представляват шестата икономика в света, ако ги вземем заедно тези държави. Споразумението с тях е ключово от търговска и от индустриална гледна точка. Един български анализатор бе казал, че Европа избра индустрията пред земеделието. Между другото, това е вярна констатация, защото когато взимаш едно стратегическо решение, трябва да избереш къде са повечето ползи. Няма перфектни договори, сентенцията на Сенека от римско време е, че перфектният договор е този, в който и двете страни са недоволни. В Южна Америка страните от Меркосур са доста по-недоволни, защото ние им налагаме изключително рестриктивни санкции с този договор.



- Например?

- Договорът изисква да няма обезлесяване около река Амазонка в Бразилия и специално в Парагвай, който не е много щастлив, защото искаше да се развива малко по-екстензивно. Налагане на фитосанитарни стандарти – част от противниците на това споразумение казват – оттам ще влязат стоки с много занижени стандарти. Не, стандартите ние ги налагаме при какви условия могат влизат техни стоки в Европа. Говорим за морски транспорт – основно през пристанища в Португалия, Испания, Италия, Франция. Ние самите се оправдаваме, че не можем да гарантираме нашите си фитосанитарни стандарти, това ни е оправданието. Те самите също не са много щастливи за стандартите, които им налагаме. Налагаме им и квоти, които не могат да надвишават, има предпазни клаузи, които се възприеха от европейския парламент. Това са т.нар. пет компромиси, които защитават именно тези притеснения на нашите производители в Европа, които се борят за своите права.



- Опасяват се, че стоките , които ще дойдат от Меркосур, ще бъдат на по-ниски цени?

- Не мога да кажа дали ще бъдат на по-ниски цени, защото ще има много големи транспортни разходи от Латинска Америка до Европа. Една качествена пържола от аржентинско говеждо, която в момента присъства и на българския пазар, струва между 55 и 70 лева килограма. Това е сравнително луксозно месо и няма как да конкурира масовата консумация на говеждо и телешко месо в България. Ако тази пържола идва сега на тези цени, най-вероятно цената ще слезе на 40-50 лева или на 20-30 евро. Така че, да, ще има известно поевтиняване, но то пак ще си остане скъпо месо при ограничения потребителски интерес. Истината е, че ирландските производители, които произвеждат именно такива качествени меса, са силно притеснени. Ние в Европа трябва да изберем между конкурентно способна печеливша индустрия или защита на нашите земеделски производители.



- И изборът е индустрията пред земеделието...

- Ние предпочитаме да имаме печеливша и конкурентно способна индустрия, защото от Южна Америка идват редкоземни елементи, за които сега много се говори, като литий, мед и т.н., които са ключови за нашата индустрия и които Китай се опитва да монополизира. Ние тук сме в пряка конкуренция с Китай. Това е също част от диверсификацията, която трябва да извършим. Нашата индустрия като цяло е свързана с европейската, защото Германия има своите подразделения в България под формата на подизпълнители за всички видове автомобилни части, агрегати, климатици и други. Винаги съм давал един класически пример – всичката електроника, за всичките BMW-та по целия свят, където се произвеждат, се произвеждат в едно предприятие в Божурище. И колкото повече BMW-та се произвеждат и се изнасят на южноамериканския пазар, това предприятие ще бъде още по-добре. Същото важи и за индустриалните зони на Пловдив и Шумен, които имат серия от предприятия за различните видове автомобилни индустрии. Така че в България има доста хора, които са пряко ангажирани в тази работа и ще бъдат облагодетелствани от споразумението с Меркосур. И тук трябва да направим следното заключение – индустрията храни Европа – немската, френската, италианската в Северна Италия, холандската. За да може българският фермер да получи своята субсидия – дали ще е за зърно, за череши или за каквото и да било – тази субсидия трябва да дойде отнякъде, тя трябва да бъде изработена. В случая взимайки решението да подкрепим споразумението със страните от Меркосур, ние пряко подкрепяме европейската индустрия и косвено подкрепяме европейското земеделие. Защото ако европейската индустрия влезе в криза, съвсем естествено парите за земеделие ще се редуцират и те пак ще са недоволни. Но те никога не се замислят върху тези детайли, които са по-важни. Тях ги интересува конкретно за тях, но те са си прави, те трябва да имат своя позиция и да искат своите гаранции. Проблемът на Европейската комисия са част от комисарите, които знаеха, че ще се стигне до подписването на споразумението и трябваше да успокоят големите земеделски производители, че техните интереси в дългосрочен план ще бъдат защитени, което е факт. Има ли пари в Европа за индустрия, ще има пари и за земеделие.



- Войната в Украйна също оказа влияние?

- Това е другият голям проблем на земеделските производители в цяла Европа. Украйна има един от най-богатите черноземи в света и от солидарност към украинците се допусна внос на жито на занижени цени. Има и още един проблем – Европа осъзна, че трябва да изгражда своя система за сигурност, а това струва много пари. Досега лежахме на американската подкрепа, но администрацията на президента Тръмп ни подейства изключително отрезвяващо и се разбра, че ние сами трябва да започнем да плащаме за своята сигурност. Не може целият свят да се грижи за сигурността си, а един регион да бъде облагодетелстван да не плаща за това да има задължителните армия и служби за сигурност. Така че това е един допълнителен разход, който като се вземе от общия пакет, пак ще удари и земеделските производители. И това трябва да бъде компенсирано с по-голяма конкурентноспособност и затова са всичките тези споразумения с Меркосур, сега се борим за такова и с Индия, със Сингапур, с Индонезия. Предишният мандат има подписано самостоятелно споразумение с Чили, което е ключово, защото тази страна е един от най-големите производители в света на мед. Това е една диверсификация и на фона на митата, които президентът Тръмп наложи миналата година, това успокоява до известна степен търговските отношения и промишлеността. Печелейки от тези споразумения, ще има и за земеделските производители. Хубаво е, че те протестират, защото ако не зареве бебето, никой няма да му даде биберона.

- Но тези земеделски производители искат да бъде спряно споразумението с Меркосур?

- Това е грешката им. Да приемем, че фон дер Лайен няма да го подпише на 17-ти в Парагвай, след това ще влезе във февруарската или мартенската сесия на европарламента за одобрение с обикновенно мнозинство. Има много настроения срещу него – от крайните десница и левица във Франция, и не само - и депутати от други държави. Така че темата не е приключена. Но ако не мине това споразумение, последствията пак ще бъдат за тези земеделски производители, защото няма да има пари за тях. Така че протестът им трябваше да бъде в посока не да няма споразумение, а в посока - гарантирайте ни нашата сигурност. Заради тази т. нар. хранителна сигурност в Европа се инвестира в земеделието и в животновъдството, защото тя е много важен елемент. По време на ковида осъзнахме, че ако се нарушат веригите на доставки, една част от страните не могат да задоволят своите потребности със собствено производство. И в момента темата „хранителна сигурност“ е много модерна и много се говори за нея. Ако няма споразумение заради пазара с митата с Меркосур, Европа ще бъде по-слаба индустриално и с по-малка конкурентноспособност, ще бъде много по-зависима от Китай за суровините, които идват, и още много по-зависима от САЩ. Русия по принцип е против това споразумение, защото е в конфронтация с Европа, но факторът, който натиска в Европа не е Русия, а САЩ и Китай, които са пуснали своите пипала ако може това споразумение да не се случи.



- Предвидени ли са някакви защитни мерки за европейските фермери?

- Има, разбира се, дори при нарушаване на пазара споразумението може да бъде спряно. Това са част от нещата, заради които страните от Южна Америка са доста недоволни, защото им налагаме доста сериозни рестрикции по отношение на квоти и пазари. Споразумението е доста балансирано, и двете страни има за какво да са доволни и за какво да са недоволни. Факт е, че големите печеливши са френската и германската автомобилна индустрия. Голямо производство на автомобили има в Чехия и в Словакия. Но и химическата промишленост в Европа е силно заинтересована от споразумението. Общият баланс на стокообмена между Европа и Южна Америка е по 50 и няколко милиарда от едната и от другата страна. Дефицитът в зависимост от годините е в рамките на един милиард. Земеделските продукти представляват само 6 процента от стокообмена и Европа е длъжна да успокои своите земеделски производители, че те ще бъдат защитени. Предвидени са 45 милиарда евро допълнително и борбата ще бъде кой, кога и къде ще докаже своите вреди, за да може да получи част от тези пари.

- Преговорите за споразумение с Меркосур продължиха 25 години и чак сега се финализират. Има ли това връзка с митата на Тръмп?

- Не, те се засилиха още в края на 2024 г. Президентът на Бразилия Лула да Силва беше двигателят, той има най-голям интерес от това споразумение, както и ЕС, разбира се. Бразилия е голям производител, Аржентина също е заинтересована. Най-малко заинтересован е Парагвай. Уругвай е като Аржентина, но в умалена структура. Със споразумението Европа ще компенсира митата на Тръмп, защото Европа е свързала своята икономика със САЩ. А когато има турбуленция в Щатите и непредсказуеми решения на президента Тръмп в икономическата сфера и не само, трябва по някакъв начин да може да се компенсира това. Бизнесът има нужда от предвидимост и спокойствие, за да може да се развива.



- Срещу споразумението гласуваха Франция, Полша, Австрия, Ирландия и Унгария, а Белгия се въздържа. Какви бяха техните съображения, господин Лазаров?

- Белгия се въздържа по простата причина, че Фландрия е „за“, а Валония, която е по-близко до Франция, е „против“. И поради федералната структура на Белгия се неутрализираха двете съставни части на страната. Честно да си призная, не мога да си обясня защо Австрия бе „против“. Полша има сериозни проблеми, има много силно развито животновъдство, а имат и избори тази година. Полската индустрия е много печеливша, те са силно индустриална държава. Никога не сме видели индустриалци да протестират и в Европа, и в света. Само у нас това стана, но бе заради данъчната политика и натискът на левицата за повече социални разходи. Но тези разходи трябва да се вземат отнякъде и съответно ги взимаш от индустрията. Не може вечно да си в спирала от заеми. На Франция проблемът е такъв – тя е задлъжняла със 117 процента от БВП. Във втория си мандат Макрон е слаб президент. Натискат го както от ляво, така и от дясно против споразумението, а догодина и там има избори. Където има избори през 2026-та, всичките страни излизат с крайни позиции срещу споразумението, за да спечелят гласовете на производителите.

Нашият гост

Илия Лазаров е роден през 1965 г. в София. Магистър е по международни отношения на Киевския държавен университет (1986 - 1991).

Бил е областен координатор на СДС за Югозападна България и началник на отдел “Информационен” на СДС. През януари 1997 при встъпването си в длъжност президентът Петър Стоянов го назначава за началник на кабинета си. Остава на този пост през целия му петгодишен мандат и отговаря за международните контакти, КСНС, връзките с посолствата.

Лично отговаря за подготовката и посещенията в България на президента Бил Клинтън, кралица Маргрете на Дания и много други VIP визити в България.

Отговаря за държавните посещения на Стоянов в Китай, Индия, Испания, САЩ, Русия, Гърция и други страни.

През 2005 г. Петър Стоянов оглавява СДС и Илия Лазаров става главен секретар на партията. За него се смята, че не влиза в политически войни и се старае да намира консенсус и компромис, дори там където е невъзможен.

От юли 2018 г. отново е главен секретар на СДС, бил е народен представител от СДС в ПГ ГЕРБ-СДС в 45 НС.

Лазаров е външнополитически експерт и анализатор, владее френски, испански, италиански, руски, английски и италиански. На 9 юни 2025. г. е избран за евродепутат от ГЕРБ-СДС.