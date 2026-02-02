Подът на жп гарата в село Макоцево пропадна, работник пострада

Подът на чакалнята на жп гарата в село Макоцево пропадна, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигнал за инцидента е подаден около 9:55 часа на 30 януари в РУ – Елин Пелин. При оглед на мястото е установено, че подът е пропаднал, а работници, извършващи поддръжка на жп трасето, са паднали в долното помещение.

Един от пострадалите е настанен за лечение с фрактура на прешлен от гръбначния стълб. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по Наказателния кодекс.