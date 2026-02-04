Ето кои са садистите, снимали и продавали видеа с изтезания на животни (СНИМКА)

Открити са кожени облекла и различни инструменти

53-годишните Детелин Аврамов и Анита Вачкова - Царицара, са задържаните за изтезаване на животни, заснемане на насилието и разпространение на видеоматериалите срещу заплащане.

Те са арестувани вчера в село Царевец при специализирана акция на ГДБОП в координация с международни служби.

По първоначални данни двамата са разполагали с импровизирано филмово студио, изградено в гараж и стопанска постройка. На място са открити кожени облекла и различни инструменти, използвани при издевателствата. Част от деянията са извършвани и заснемани в бащиния имот на Аврамов, а записите са били продавани.

Детелин Аврамов и Анита Вачкова са задържани за срок от 24 часа. Към момента се изяснява степента на участие на Вачкова в извършените престъпления.