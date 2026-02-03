Условна присъда за бивш шеф на КАТ-Благоевград

Окончателно решение на ВКС

Осъден за оръжие и ескорти

С окончателно решение Върховен касационен съд потвърди присъдата срещу бившия началник на “Пътна полиция” в Благоевград Данаил Стоицов - две години условно. Делото бе за незаконно държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси, както и за нарушаване на служебните задължения с цел облагодетелстване на търговски дружества - действия, довели до значителни щети за държавата.

Според държавното обвинение между март и 22 май 2018 г. в служебния си кабинет той е държал незаконно пистолет “Макаров” и 43 патрона. Оръжието е било собственост на частно лице и е съхранявано в нарушение на закона - факт, който съдът приема като доказан.

Паралелно с това, в периода февруари-май 2018 г., Стоицов е разпореждал полицейски патрулки да съпровождат тежкотоварни и извънгабаритни машини по републиканската и общинската пътна мрежа в областта.

Ескортите са осигурявани без задължителните разрешения от Агенция “Пътна инфраструктура” и общините, без платени такси и без договори. За целта са били отклонявани автопатрули от основната им работа - контрола на движението. Според съда тези действия са донесли облага за частни фирми за сметка на държавата и са нанесли имуществени и неимуществени вреди на АПИ и МВР, включително подкопаване на авторитета на контролните органи.

По обвинението, че е искал и приемал пари във връзка с издаването на регистрационни табели, Стоицов е оправдан.