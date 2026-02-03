100 бургазлийки лъснаха в порно сайтове

Българските власти търсят съдействие от ФБР и Интерпол

Полицията влезe в трети салон, с “клонове” в Ямбол и Пловдив

Само в един ден - понеделник, 100 бургазлийки са подали сигнал в полицията и прокуратурата, оплаквайки се, че са били снимани незаконно по време на козметични процедури в две студия в морския град и клиповете с тях се появили в порно сайтове. Това е станало чрез камери в салоните, за които собственичките им твърдят, че били уж за охрана. Записите после се озовали в порно сайтове.

Със случая вече са се заели прокуратурата и полицията. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 159, ал. 4 от НК., което предвижда от 3 до 6 години лишаване от свобода.

По инициатива на окръжния прокурор Георги Чинев спешно е била проведена среща между различните структури на ОДМВР в Бургас, прокуратурата и представителите на ГДБОП. Все още няма задържани, но вървят разпити и усилено се работи.

Студията, в които са правени скандалните и срамни за клиентките записи засега са две - в центъра на Бургас, и в жк “Меден рудник”. Те носят имената “Тифани” и “Инфинити”. Проверява се дали има връзка между собствениците. Ще се установява кои лица са имали достъп до сървърите и кой точно е публикувал записите.

“Нелепо ми се струва оправданието, че камерите са свързани с охрана на помещенията, предвид зловредния резултат от заснемането на тези клипове”, коментира на прокурор Щелиян Димитров. - “След своевременната реакция на РП Бургас са предприети действия, свързани с това да се потърси съдействия от международни партньори, включително “Интерпол”, ФБР, за да може да се свалят тези порнографски материали”, добави прокурорът.

Сред подалите сигнали, че са се разпознали на порно клиповете, има много непълнолетни момичета - на 15 и 17 години. Снимани са чисто голи и в пози, когато се е извършвала епилация на интимните им части.

Във вторник, полицията започна проверка и на трето студио, което имало “клонове” в Ямбол и Пловдив.

“Нищо чудно това да е мрежа, обхващаща цялата страна”, коментираха възмутени бургазлийки. Паника тресе много майки, които проверяват къде дъщерите им са се епилирали, а и самите те споделят, че се чувстват омерзени и притеснени, защото също са посещавали салони. Всички масово влизат в порно сайтове, за да проверяват дали не са лъснали на записи.

Много жени подозират, че “мозъците” на подобна схема може да не се окажат самите собственички, които са обикновени фризьорки и козметички, а близки до тях в служебен или личен план хора. Всички умуват дали изобщо повечето са знаели какво се случва с клиентите им.

Цяла армия от възмутени жени следи непрекъснато подробностите по случая. Чуват се коментари на отчаяние, гняв и омерзеност, но вече и на горчива самоирония. Само част от тях са:

“Чувствам се омерзена. Срам ме е, че близки и познати ще ме разпознаят”, “Чувството че си сниман, без да подозираш е отвратително”, “Вече никой няма да ходи в тези салони, ще се епилираме със самобръсначки”, “Баба ми живя спокойно и без лазерна епилация”.