Процесът на приватизация и препродажба на хижи тече в България от 25–30 години

Трагичният инцидент с тримата мъже, намерени мъртви в бившата хижа „Петрохан“, отново повдигна въпроса за частната собственост и контрола върху туристическите обекти в България.

В предаването „Денят започва“ Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз (БТС), обясни как хижа от стратегическо значение попада в частни ръце и как това влияе върху безопасността и достъпа до обектите. „Петрохан“ се намира на ключов туристически маршрут, близо до границата, и е от голямо значение както за българския, така и за международния туризъм.

„Процесът на приватизация и препродажба на хижи тече в България от 25–30 години. Хижата „Петрохан“ е построена през 1977 г. и пусната в експлоатация през 1982 г. Тя е на един от знаковите маршрути, но през годините е преминала в частни ръце чрез туристически дружества, които по-късно я препродават“, обясни Венев.

Той добави, че по време на пандемията хижата вече е била в частни ръце, а след това е попаднала под контрола на неправителствена организация, която е оградила обекта и е ограничила преминаването:

„Тези хора оградиха хижата и сложиха табели със забрана за преминаване, въпреки че през района минава маркираната пътека Ком–Емине. Така хижата престана да функционира като туристически обект.“

Относно обитателите на хижата, Венев уточни, че не може да потвърди дали познава лично жертвите, но сподели тяхното участие при гасене на пожар през миналото лято:

„Три момчета помогнаха при гасенето, поеха ангажимент да следят района, след като ние напуснем, за да не се възстанови огнището.“