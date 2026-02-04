Ясни са лицата и на тримата убити край "Петрохан" (СНИМКИ)

Станаха ясни лицата на тримата мъже, открити мъртви преди дни в хижа „Петрохан“.

Както вече писа "Труд news" трите жертви, открити в хижата, са приятели и живеят почти целогодишно там. Това са Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. - Вижте ТУК.

Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години.

Ивайло Иванов, 49 г.

Основен наемател на сградата е бил Ивайло Иванов, докато собствеността върху имота принадлежи на друг техен познат – Ивайло Калушев, който към момента не е открит.

Дечо Василев, 45 г.

Снощи "В и М Компания ООД", фирма за счетоводство, одит и консултации потвърди трагичната смърт на своя управител и съдружник Дечо Василев. От компанията публикуваха следното съобщение:

„Уважаеми партньори, С дълбоко съжаление ви информираме, че беше потвърдена трагичната смърт на нашия управител и съдружник Дечо Василев. Това е тежък момент за неговото семейство, близки и за целия ни екип. Молим за уважение и дискретност към всички засегнати. Във връзка с различни публикации и коментари в медиите бихме искали да заявим, че към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая, поради което фирмата няма да участва в спекулации или интерпретации. Дейността на компанията продължава и всички поети ангажименти към клиенти и партньори ще бъдат изпълнявани, както досега. Благодарим ви за разбирането, доверието и подкрепата в този труден момент.

От полицията съобщиха, че загиналите са били част от затворена общност с белези на секта. По данни на разследващите в хижата са се организирали детски лагери, представяни като насочени към духовно развитие.

Разследването разглежда и съмнения за нередности, включително евентуално насилие. И тримата мъже са с чисто криминално минало.

Пламен Статев, 51 г.

По-рано днес стана ясно, че собственикът на хижата Ивайло Калушев, който се издирва, е написал съобщение на майка си.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", съобщи bTV.

Към момента се очакват резултатите от съдебномедицинските експертизи, които трябва да внесат повече яснота около причините и обстоятелствата на смъртта им.