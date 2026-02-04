16-годишно момче е сред издирваните по случая с убитите край „Петрохан"

16-годишно момче е сред издирваните лица по разследването около тримата мъже, намерени мъртви в бивша хижа край прохода "Петрохан". Полицията издирва непълнолетния ученик като евентуален свидетел, след като разследването официално е поето в посока умишлено убийство, съобщи GlasNews.bg.

По данни на разследващите и тримата мъже са били простреляни в главата. Освен непълнолетния, органите на реда издирват и пълнолетен мъж, за когото се смята, че също има отношение към случая.

И двамата издирвани са свързани с движението „Национална агенция за контрол на защитените територии“, към което са принадлежали и тримата простреляни мъже.

По неофициална информация близките на 16-годишното момче не съдействат на полицията и отказват да предоставят информация за местонахождението му, което допълнително усложнява издирването.

Паралелно с основната версия, разследващите проверяват и значително по-тежка хипотеза – че убитите мъже може да са били част от педофилска мрежа.

Според източници, запознати с разследването, поне един от загиналите е членувал и в друго сдружение, което в миналото е организирало екскурзии и лагери за деца.

Уточнява се обаче, че той не е основател на организацията, а създателят ѝ не е сред убитите, което към момента изключва пряка връзка с ръководството на структурата.

Разследването продължава, като полицията и прокуратурата работят по няколко основни версии – както за мотива, така и за извършителите на престъплението.

Очаква се в следващите часове да бъдат оповестени допълнителни официални данни, включително и дали издирваното момче ще бъде открито и разпитано.