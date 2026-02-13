Заради растящото натоварване: Откриха филиал на Съдебния център по медиация във Варна

Варненският окръжен съд откри филиал на Съдебния център по медиация, който ще подпомага страните по висящи дела при разрешаването на споровете им извън съдебната зала. Помещението е в бл. 23 в кв. “Чайка” и разполага с две самостоятелни зали. Разкриването му е наложено от натовареността на единствената досега зала на центъра във Варненския районен съд.

След законодателните промени от края на юли 2025 г. страните по определени видове граждански и търговски дела се насочват от съдиите към първа информационна среща по медиация, която е призната за по-бърз, ефективен и икономичен способ за разрешаване на конфликти. За последните шест месеца в центъра са проведени общо 105 такива срещи, а насрочените са още над 70.

„Откриването на този филиал е признание за значимостта на Вашата работа. Натовареността и засиленият интерес към медиацията показват, че обществото има нужда от диалог, разбиране и възможност за доброволно разрешаване на споровете. Съдът може да постанови съдебен акт, но именно Вие помагате на страните да намерят взаимно приемливо решение – такова, което съхранява отношенията и създава основа за бъдещо разбирателство“, каза пред медиаторите председателят на Варненския окръжен съд Цвета Павлова, която уважи церемонията заедно с председателя на Апелативния съд Марин Маринов и на Районния съд Магдалена Давидова - Янева.

Чрез видеоконферентна връзка виртуално обръщение към съдиите и медиаторите отправи и членът на ВСС Даниела Марчева.

„От Вас зависи успехът на тази реформа. Вашата роля е изключително отговорна, защото да се гради доверие там, където е разрушено, е тежка и неблагодарна задача. Искрено се надявам, че Вие, като пионери в тази реформа, ще се справите блестящо. Варна винаги е била символ на нови хоризонти. Дано и този нов център бъде точно това - нов хоризонт за бъдещето на медиацията, където човечността се среща със закона“, каза тя.



