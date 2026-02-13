Гимназисти трупат сценографски опит в творческа лаборатория във Варна

Възпитаници на варненското Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ участват в творческа лаборатория „Сценографията в ерата на новите медии“, която бе разкрита по проекта „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“, финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В ръководената от Борис Далчев и Яна Меламед лаборатория 14 гимназисти трупат опит чрез лекционни модули, дискусии и практически задачи. Освен с основните понятия в сценографията и спецификата на работата между сценограф и режисьор, учениците ще се запознаят с мястото на технологиите в съвременния театър. Специален акцент е поставен върху действения анализ на драматургичен текст и изграждането на визуална концепция.

В практическата част фокусът е поставен върху макетирането на сценичното пространство. В програмата фигурират посещения в театъра и на спектакъла „Любовникът от Занзибар“ с режисьор Атанас Атанасов, последвани от обсъждане на сценографските решения. Участниците имат конкретна задача - да разработят свои „сцени-кутии“. В края на лабораторията всеки от гимназистите ще представи своя индивидуална пространствена концепция под формата на макет, скици и визуални разработки и ще получи сертификат.