ЕК: Няма причина за отлагане на преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова

Преговорите с Молдова и Украйна за присъединяване към ЕС трябва да започнат, според нас няма обективна причина за отлагане, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с молдовските парламентарни избори.

"Резултатите от изборите показват, че молдовците очакват европейско бъдеще", добави говорителят. Той посочи, че ЕК работи с пълна скорост по подготовката за начало на преговорите. По неговите думи държавите от ЕС имат правото да преценят дали Украйна и Молдова да бъдат разделени в присъединителния процес на фона на съпротивата на Унгария срещу преговорите с Киев.

"Надяваме се преговорите да започнат възможно най-скоро", заяви говорителят. По неговите думи комисията подкрепя възможността да се оцени дали решенията за начало на преговорите да се взимат с мнозинство, а за приключване - с единодушие. Засега всички подобни решения се приемат единодушно от държавите в ЕС.