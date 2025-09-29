Орбан и Фицо се обединяват, за да отхвърлят призивите за руския петрол

Унгарският премиер Виктор Орбан и словашкият му колега Роберт Фицо заявиха, че няма да се подчинят на натиска да се откажат от руския петрол по време на съвместна поява на границата на двете страни в неделя, пише Bloomberg.

„Никой не трябва да ни казва откъде да си набавяме газ и петрол“, каза словашкият лидер Фицо на събитие в Естергом, Унгария, „защото според международното право, една суверенна държава сама решава за своя енергиен микс.“

Фицо подкрепи мнението на Орбан, наричайки амбицията на Европейския съюз да прекъсне руския енергиен микс „политическо и идеологическо решение“, което не само ще засегне най-силно Словакия и Унгария, но и ще навреди на цяла Европа.

И двамата лидери твърдят, че отказът от доставки по тръбопровода „Дружба“ би бил икономически и технически неосъществим, тъй като положението им без излаз на море ограничава способността им да намалят зависимостта си от руска енергия. Това ги поставя в противоречие с ЕС и САЩ, които обмислят по-строги мерки срещу оставащия износ на суров петрол на Москва.

Миналата седмица Орбан и словашкият президент Петер Пелегрини обсъдиха въпроса с Доналд Тръмп, като словашкият лидер определи срещата като конструктивна.

Орбан и Фицо се срещнаха на моста „Мария Валерия“ между Естергом в Унгария и Щурово в Словакия, на събитие, където няколкостотин местни жители отбелязаха 130-годишнината на моста.