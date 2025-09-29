Голям пожар избухна в хотел в Румъния

Голям пожар избухна в хотел в румънския окръг Прахова, съобщава Digi24.

Инцидентът е станал в нощта на 29 септември в град Тетерани, в окръг Прахова в Южна Румъния. Пожарът е избухнал в триетажен хотел и е обхванал площ от около 500 квадратни метра.

Най-засегнат е последният етаж на сградата. По първоначална информация се смяташе, че трима души, които са били в хотела, се считат за изчезнали, но по-късно е било изяснено, че става въпрос за двама гости на хотела, които с в неизвестности. Според медиите те са граждани на Непал. Други гости и персонал от хотела са евакуирани успешно и не са пострадали.

Военната пожарна служба е участвала в гасенето на пожара, а на мястото на инцидента има около 12 пожарогасителни превозни средства. В момента пожарът е локализиран, а спасителните екипи проверяват дали в сградата е останал някой друг.