Зеленски: Очаква се голяма сделка със САЩ за оръжия в помощ на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев работи по "голяма сделка" за доставка на оръжия от Съединените щати, предава Politico.

На брифинг в Киев Зеленски обясни, че Украйна е предоставила на американския президент Доналд Тръмп подробни спецификации за военните си нужди, включително заявки за системи с голям обсег, според медийни съобщения.

"Обсъдихме и се договорихме по основните точки с президента. Сега преминаваме към практическата реализация", казва Зеленски пред журналистите.

Според медийните информации, стойността на обсъждания пакет се оценява на стойност около 90 милиарда долара.

Украински представители ще посетят САЩ по-късно този месец или през октомври за технически преговори за оръжейните доставки и отделна сделка за производството на дронове, допълни президентът.

Отделно, украинският премиер Юлия Свириденко ще се срещне следващия месец с представители на САЩ, за да обсъдят потенциалните американски инвестиционни проекти в Украйна, част от съвместния инвестиционен фонд, договорен миналата пролет, съобщава Bloomberg.

Зеленски, който се срещна с Тръмп миналата седмица в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, заяви, че е представил пред американския президент "ясната визия за това как може да се отговори на руската агресия".

"Относно това, което Украйна иска от САЩ - всичко е включено", заяви Зеленски. "Предоставихме на президента на САЩ детайлно искане с конкретните данни и илюстрациите за необходимите оръжия".

"Готови сме и за отделни споразумения за конкретните видове оръжия, включително системите с голям обсег. Не мога да дам повече подробности засега", допълни той.

Украинският лидер съобщи също, че израелската система "Пейтриът" се използва в Украйна от месец. Той добави, че в следващите месеци Киев ще получи още две такива системи, без да уточнява откъде ще бъдат доставени. "Израелският комплекс работи в Украйна от месец. Ще получим две системи "Пейтриът" през есента", съобщава Зеленски.

Президентът също така предупреди, че руският президент Владимир Путин няма да спре атаките срещу Украйна, особено след като Москва провежда тестове на европейските противовъздушни системи с последните си нападения в няколко държави от НАТО. "Путин няма да чака войната в Украйна да приключи. Ще отвори някой друг фронт. Никой не знае къде", заяви Зеленски.