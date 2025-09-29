Швейцария е покрита със сняг (ВИДЕО)

Първият голям снеговалеж започна в Алпите през нощта срещу събота. Над приблизително 2000 метра паднаха от 10 до 20 сантиметра пресен сняг. Няколко планински прохода бяха затворени, предаде 20 Minuten.
Das diese Woche wetterbestimmende #Höhentief verabschiedet sich heute oberhalb von rund 2000 Metern mit 10 bis 20 cm #Neuschnee. Meteo Meldungen vom Grimsel-, Simplon- und Sustenpass. pic.twitter.com/i9ggy4emaO— MeteoSchweiz (@meteoschweiz) September 27, 2025
Следните проходи са затворени в момента
- Проход Сустен, 2234 метра
- Проход Готард, 2108 метра
- Проход Гримзел, 2164 метра
- Проход Нуфенен, 2478 метра
Снеговалежите причиниха затруднения в движението
Още в четвъртък кантон Тичино беше леко покрито със сняг за първи път. В събота сутринта и други места съобщиха за снеговалеж. В Андермат имаше между пет и десет сантиметра сняг. Гринделвалд в кантон Берн и Бетмералп във Вале също съобщиха за първите снежинки.
Ed ecco la #neve al Matro, 2172 metri di quota sopra #Biasca #Ticino pic.twitter.com/4t8d3FfCtz— MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) September 25, 2025
Снеговалежите причиниха проблеми с движението. Пред северния портал на тунела "Готард“ се образува задръстване от около десет километра. Чакането продължи почти два часа, както съобщава Tio.ch. От южната страна движението беше блокирано в продължение на осем километра. Проблеми възникнаха и между Чамут и Андермат, както и на прохода Лукмание. Във Вале беше засегнат маршрутът между Тифенбах и Бриг.
@der_schneetoni Auf dem Gotthardpass ist der Winterdienst im Einsatz. Das Schneeräumungsfahrzeug sorgt dafür, dass die Strasse trotz starkem Schneefall befahrbar bleibt. ❄️🚜 ⸻ #Gotthardpass #Schnee #Winterdienst #Schneeräumung #Schweiz ♬ Originalton - SchneeToni