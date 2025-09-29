Украйна очаква доставка на шведски изтребители "Грипен"

Още по темата: Швеция замрази плановете за доставка на изтребители "Грипен" за Украйна 28.05.2024 19:40

Украйна очаква доставка на шведски изтребители от четвърто поколение "Грипен" (Gripen). Това съобщи заместник-министърът на отбраната Иван Гаврилюк пред украинската редакция на BBC.

Пред медията, той каза също, че се очакват допълнителни доставки на самолети F-16, както и на френски "Мираж" (Mirage), с каквито страната вече разполага.

Гаврилюк обаче отказа да уточни датите или количествата на доставките.

„Когато казахте „очаква се“, имате ли предвид всички тези самолети – Mirage и Gripen – или само един от тях, F-16?“, питат от агенцията на което зам.-министърът отговаря:

„По принцип, изброихте правилно артикулите, но няма да навлизам в подробности за това кога, какво и кои“.

Миналата година Швеция обяви, че амразява трансфера на самолети Gripen за Украйна, за да могат украинските военни да усвоят по-бързо американските F-16, но в последствие Стокхолм отново задвижи процедурата и обучението на пилоти и персонал.

Украйна спешно се нуждае и от зенитно-ракетни системи, за да защити небето си. Според Иван Гаврилюк, Киев е поискал от партньорите си поне десет системи със среден обсег „Пейтриът“ (Patriot). Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да предостави такива, но в последно време не се съобщава нищо за тези доставк.

Иван Хаврилюк отбеляза, че „има движение в тази посока“, но отказа да обясни подробностите, отбелязвайки, че ВСУ използват ракети „Пейтриът“ „изключително за сваляне на руски балистични ракети“.

Същевременно генералът призна, че страната е поискала ракети не само за „Пейтриът“, но и за други системи за противовъздушна отбрана