ВСУ на Украйна свалиха руски хеликоптер Ми-8 с FPV дрон (ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна успяха да свалят руски хеликоптер Ми-8 близо до село Котляривка. Това съобщи вчера командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна "Мадяр“, предава УНИАН.

"Пилоти от 59-та бригада от Силите за безпилотни системи унищожиха хеликоптер Ми-8 с FPV дрон“, съобщи той в Telegram. Същевременно от украинското военно подразделение показаха и видео от свалянето на руския хеликоптер.

59-та бригада от безпилотни системи на името на Яков Хандзюк (Степни хищници) също коментира свалянето на хеликоптера на Русия.

"Това е резултатът е работа на разузнаването и нашите хора. Който лети там "за наблюдение“ - нека се подготви. За в бъдеще: не ни правете "изненади“ от въздуха - ще ви струва скъпо. Имаме чест“, съобщиха те във Facebook.