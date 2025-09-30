Орбан за казуса с унгарските дронове: Украйна не е суверенна държава и не трябва да се държи като такава

Още по темата: Украйна съобщи за дронове, нарушили въздушното й пространство откъм Унгария 26.09.2025 18:00

„Украйна не е независима държава. Тя не трябва да се държи така, сякаш е суверенна.“

Така унгарският премиер Виктор Орбан коментира съобщенията от украинска страна за засечени унгарски разузнавателни дронове в пограничните райони в западната част на страната миналата седмица.

В интервю за унгарска медия Орбан заяви, че „вярва на министрите си“ (че такива инциденти не е имало - бел.ред.), но посочи, че Украйна не трябва да реагира по този начин, защото никой не планира да я атакува от Запад.

Освен това, според него, Украйна живее, благодарение на помощта от западните си съюзници, а Русия е окупирала една пета от територията й и "с това е приключил нейният суверенитет“. По-думите му, Киев трябва да се съсредоточи върху „по-сериозни“ въпроси.

„Вярвам на собствените си министри, но да кажем, че дронове са прелетели няколко метра там... и какво от това? Украйна не е независима държава, не е суверенна държава... ние подкрепяме Украйна, Западът я подкрепя, даваме й оръжия. Украйна не трябва да се държи така, сякаш е суверенна държава. Тя загуби една пета от територията си във войната с руснаците и суверенитетът приключи дотук. Ние подкрепяме останалата част. Ако Западът реши да не даде и стотинка, Украйна ще изчезне. Трябва се държат по-сериозно. Два-три унгарски дрона не са нещо, с което, според мен, украинците трябва да се занимават“, каза Виктор Орбан в предаването Harcosok Órája, предаде Index.