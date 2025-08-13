В Австралия откриха вкаменелост на страховит острозъб кит, живял преди 26 милиона години

Бил с размерите на делфин

Австралийски учени откриха вкаменелост на острозъб кит, страховит хищник, живял преди 26 милиона години, съобщава The Guardian.

Музеят „Виктория” в Мелбърн реконструираха вида от изключително добре запазен фосил на череп, открит през 2019 г. в района на крайбрежието на сърф, югозападно от града.

Учени откриха „бърз хищник с остри зъби“, който е бил с размерите на делфин.

„Това е по същество малък кит с големи очи и уста, пълна с остри зъби“, каза изследователят Руайрид Дънкан.” Представете си акулоподобна версия на финвал: малка и измамно сладка, но със сигурност не безобидна.“

Черепът е принадлежал на група праисторически китове, далечни роднини и по-малки от днешните китове, хранещи се с планктон. Според музеите на Виктория, това е четвъртият вид от този вид кит, откриван някога.

„Тази вкаменелост ни дава поглед върху това как древните китове са расли и еволюирали и как еволюцията е оформила телата им, докато са се адаптирали към морския живот“, каза палеонтологът Ерих Фицджералд , съавтор на изследването, публикувано в Zoological Journal of the Linnean Society. „Това беше наистина зъл кит, с който лично аз не бих искал да влизам във водата.”

Видът вероятно е бил дълъг около 3 м. Но вкаменелостта най-вероятно е била млад екземпляр, съдейки по широко отворените му коренови канали, едва износените зъби и костните връзки, които не са били толкова здраво сраснали, колкото при зрял екземпляр.

Janjucetus dullardi е живял през олигоцена (преди 30-23 милиона години) – около половината път от изчезването на динозаврите – време на глобално затопляне и покачване на нивата на моретата.