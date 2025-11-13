Проруски хакери блокираха правителствени сайтове в Дания

Датската Агенция за гражданска сигурност съобщи, че уебсайтовете на няколко институции, както и на компания от отбранителния сектор, са били засегнати от кибератаки. Атаките са DDoS тип, като някои компании и държавни портали изпитват проблеми и временно прекъсване на услугите си.

Проруският хакерски колектив NoName057 пое отговорност за нападенията, посочвайки като цели Министерството на транспорта, административния портал borger.dk и отбранителната компания Terma. От Terma обаче уточниха, че въпреки смущенията няма компрометирани данни и организацията е реагирала бързо.

Агенцията за гражданска сигурност наблюдава ситуацията съвместно с военните разузнавателни служби, като не изключва по-нататъшни атаки. Това е поредната кампания на NoName057 – на 12 ноември същата група вече атакува уебсайтове на няколко датски общини, малко преди местните избори.