Стратегически бомбардировач на САЩ репетирa удари на 50 км от руската граница

Американски стратегически бомбардировач B-52H Stratofortress е упражнявал поразяване на цели на полигона Сотинпуро в източната част на Финландия, близо до руската граница, съобщиха финландските военновъздушни сили. След това самолетът е навлязъл в естонското въздушно пространство и се е приближил до руската граница на приблизително 50 км.

Във Финландия американският самолет е прикриван от финландски изтребители F/A-18 Hornet, а в Естония - от Eurofighter Typhoon на британските военновъздушни сили.

Самолет за ранно предупреждение и контрол на НАТО E-3A Sentry е патрулирал небето над Естония по време на тренировъчната мисия B-52H.

По-рано Командването на ВВС на САЩ в Европа съобщи, че група стратегически бомбардировачи B-52H са пристигнали във военновъздушната база Морон в Испания, „за да проведат многостранни учения с Финландия, Литва, Швеция и други съюзници и партньори“.

Американското командване отбелязва, че B-52H ще проведат серия от тренировъчни полети, симулиращи операции в „среда с висока заплаха“. "Разполагането на сили и средства като част от многостранното учение позволява на екипажите на стратегическите бомбардировачи на ВВС на САЩ да усъвършенстват тактиката за бързо реагиране и да поддържат надежден потенциал за възпиране по източния фланг на НАТО и в Далечния север", отбелязват от американската армия.