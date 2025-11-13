Виктор Орбан: Унгария въвежда четиринадесета пенсия

Решението е част от изпълнението на правителствените обещания

Унгарското правителство обяви въвеждането на четиринадесета пенсия, съобщи премиерът Виктор Орбан на профила си във „Фейсбук“, предаде националната агенция МТИ.

„През последните години възстановихме тринадесетата пенсия и е време за нова голяма стъпка – въвеждането на четиринадесета пенсия“, заяви Орбан.

Премиерът подчерта, че решението е част от изпълнението на правителствените обещания.

„Дори онези, които не гласуват за нас, ще се възползват от нашето управление. Всички ще получат тази пенсия, независимо за кого са гласували. Уважение за възрастните!“, добави той.