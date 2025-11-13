Еманюел Макрон: Франция помни!

Франция отбелязва десетата годишнина от терористичните атаки в Париж.

„Франция си спомня. Болката остава“, написа президентът Еманюел Макрон в социалната мрежа Х.

La France se souvient. pic.twitter.com/usqcl6rNfv — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2025

„Десет години. Болката остава. Братски сплотена в спомена, Франция си спомня за покосените животи, за ранените, за семействата и близките“, се казва в словото на Макрон.

Днес президентът присъства на церемонии на всичките осем места в столицата, засегнати от атаките – сред които „Стад дьо Франс“, концертната зала „Батаклан“ и шест други заведения.

При атаките през 2015 г. загинаха 130 души, трима оцелели по-късно се самоубиха, а стотици бяха ранени.