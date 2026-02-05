ППДБ искат Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс

Ограничението до 20 избирателни секции в консулските и дипломатическите представителства в страните извън Европейския съюз е непропорционално, необосновано и нарушава духа на Конституцията. Призоваваме президента Йотова да наложи вето. Това заяви съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ Надежда Йорданова в кулоарите на парламента.

"Това е в разрез с Конституцията, която казва, че българите имат равно всеобщо избирателно право", обясни тя.

От своя страна депутатът Йордан Иванов допълни, че от „Възраждане“ изпълняват политическа поръчка и вършат услуги на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“.

По отношение на държавния бюджет Надежда Йорданова коментира, че е необходим нов закон за удължителен бюджет, за да може изборите да бъдат посрещнати спокойно и с яснота как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и ще бъдат финансирани публичните услуги.

"Правителството си отиде именно заради арогантността си и неспособността си да състави адекватен бюджет, който да не краде от джобовете на хората. Отишлото си правителство няма никаква легитимност да предлага нов бюджет", добави тя.