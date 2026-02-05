„Възраждане“ настоява за премахване на търговския статут на държавните болници

След закриването на детската хирургия във Варна

„Възраждане“ ще работи за премахване на търговския статут на държавните и общинските болници и преобразуването им в бюджетни или защитени лечебни заведения с ясно дефинирана социална мисия, за значително и устойчиво увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти в публичния сектор, за демонополизация на здравното осигуряване при гарантиран солидарен основен пакет здравни услуги и строг държавен контрол върху всички здравноосигурителни фондове”.

Това заяви от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов. В изказване от името на парламентарна група, посветено на състоянието на българското здравеопазване и задълбочаващата се криза в държавните и общинските болници, Стоянов добави, че сред основните цели на политическата организация ще бъде ограничаване и поетапно намаляване на доплащанията от страна на пациентите, за спешна медицинска помощ като основно държавно задължение и за национална стратегия за медицинските кадри, включително и за младите такива. Това включва стипендии, целево обучение, стимули за дефицитни специалности и задължителна реализация в страната.

Повод за позицията е поредното закриване на ключово отделение в болница „Света Анна“ във Варна – детското отделение по хирургия, което предстои да преустанови дейността си от 1 март заради подадени оставки на лекарите, работещи там.

В изказването си Коста Стоянов, който е народен представител от района на Варна направи обстоен анализ на развитието на здравната система през последните десетилетия:

„През последните 36 години българското здравеопазване премина през драматичен и противоречив преход – от централизирана, изцяло държавна система с бюджетно финансиране и безплатен достъп до хибриден модел, съчетаващ задължително здравно осигуряване, пазарни механизми и доминиращо присъствие на частния сектор. Този преход обаче остана незавършен и хаотичен, белязан от липса на дългосрочна визия, честа смяна на концепции и натрупване на дълбоки структурни дисбаланси“, заяви народният представител.

„Здравната система се характеризира с хроничен недостиг на медицински кадри, особено извън големите градове, с драстично регионално неравенство, с едно от най-високите нива на доплащане от джоба на пациентите в Европейския съюз и с трайна финансова нестабилност на Националната здравноосигурителна каса. В редица региони достъпът до болнична и специализирана помощ е силно ограничен, а в някои населени места – практически невъзможен“, подчерта Стоянов.

Той посочи като ключов момент реформата от края на 90-те години от правителството на Иван Костов, при която болниците бяха превърнати в търговски дружества. Коста Стоянов обърна специално внимание на случващото се в болница „Света Анна“ във Варна:

„Поредното актуално доказателство за постоянната криза в държавните и общинските болници е предстоящото прекратяване на дейността на отделението по детска хирургия в болница „Света Анна“ в град Варна. Причината за това са депозираните оставки на лекарите, при положение че това отделение е сред основно реновираните в болницата – с нови операционни зали и изцяло обновена материална база. Именно там се оперират всички спешни случаи не само във Варна и Варненска област, но и в цяла Североизточна България“, подчерта народният представител.

Той разказа и за протестите на медицинските специалисти заради ниското и забавено заплащане.

„Говори се за заплати от порядъка на 1000–1200 лева за медицински специалисти, които поемат най-тежките и спешни случаи“, каза Стоянов. По думите му ръководството на лечебното заведение също признава за сериозни финансови проблеми:

„Към болницата има неразплатени около 1 300 000 лева за реално извършени дейности за последната година, които Здравната каса не е платила. Затова болницата съди НЗОК за надлимитна дейност и обезщетения за вреди в размер на над 1 милион лева, заедно с лихвите“, посочи той.

Според Стоянов проблемът е системен и допълни, че това е третото закрито отделение в болница „Света Анна“ за последните пет години и предупреди, че скоро се очаква да бъде затворено още едно. Той изрази недоволство и от липсата на реакция от страна на управляващите:

„Многократно директорът на болницата е изпращал писма и е повдигал темата пред управляващите, но до момента няма никаква реакция”, заяви Стоянов и припомни:

„Вчера ни беше отказано и изслушване на министъра на здравеопазването и на ръководството на Здравната каса по темата, за да чуем тяхната гледна точка за това, което на практика води към ликвидиране на болницата“, каза още той и изрази надежда, че това ще се случи.

„Според нас здравеопазването трябва да бъде преди всичко социална и обществено-отговорна дейност, а не пазарен продукт. Държавата трябва да възстанови водещата си роля в стратегическото планиране, финансирането и гарантирането на равнопоставен достъп до здравни услуги“, обобщи народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов.