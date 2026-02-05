Секциите в чужбина разбуниха парламента

Асен Василев от ППДБ изчете секция по секция вота във Великобритания, а Георги Иванов от „Възраждане“ запозна НС с гласуването в Турция

От ИТН защитиха скенерите

Депутатите спориха ограничават ли се правата на българите зад граница

Окончателното приемане на предложението на “Възраждане” секциите в страните извън ЕС да бъдат ограничени до 20, разбуниха парламента.

Депутатите удължиха работното си време до приемане на промените в Изборния кодекс и на промените в Закона за киберсигурност.

Дебатът основно се центрира върху това ограничават ли се правата на българите зад граница с орязването броя на секциите.

Вносителите защитиха предложението си, че по този начин ще се намали купения и контролиран вот като даваха основно примери с Турция, предаде БНТ.

От ППДБ акцентираха върху българите във Великобритания и САЩ, като изтъкнаха големите разстояния, които трябва да изминават и опашките, които се образуваха при предишни избори, когато секциите бяха намалени на 35.

От ИТН отново заговориха за отпадналата им идея да бъдат въведени още на предстоящите избори сканиращи машини, а БСП зададоха въпроса: защо държавата трябва да плаща за изборите на хора, които не живеят и не плащат данъци в България.

Като покушение срещу правата на българите извън ЕС от ППДБ определиха предложението на “Възраждане” за ограничаване на секциите извън дипломатическите представителства до 20.

АПС изтъкнаха, че се създават бариери пред избирателите. “Възраждане” им опонираха.

Лидерът на ПП Асен Василев изчете секция по секция как са гласували българите на последните парламентарни избори в страните извън ЕС. Успя за предвиденото време от 80 минути да изчете секциите във Великобритания, но не успя да завърши с тези в САЩ. Георги Иванов от “Възраждане” отговори с прочит на вота в Турция.

До редакционното приключване на броя дебатите в НС по промените в Изборния кодекс не бяха приключили.