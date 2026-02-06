Борислав Гуцанов ще се кандидатира за председател на БСП

Конгресът на Левицата ще се проведе на 7 и 8 февруари

Аз съм един от кандидатите за председател на БСП и смятам, че конгресът е жив организъм и е важно утре да се вземе това решение – за лидер, който да изведе БСП в посока, необходима за страната ни. Това каза министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов в ефира на bTV.

След едно управление, в което се получиха много добри неща, имаше усещане за принизяване на БСП, за това, че не защитихме по най-добрия начин това, което сме направили, каза той и допълни, че в прекаленото си искане да бъдат коалиционен партньор, са направили така, че целите им да останат по-назад.

„Смятам, че Румен Радев е партньор на БСП. Необходимо е да има такова партньорство“, каза още Гуцанов. Нека първо да оздравим БСП и да направим така, че да бъде с възможно най-много депутати в следващия парламент, добави той и подчерта, че страната се нуждае от силно БСП и силно управление.

На въпрос какво се случи с възрастните хора, изведени от „къщите на ужасите“ миналата година, министърът на труда и социалната политика в остаква отговори, че са настанени в домове, които са такива, каквито трябва да бъдат и имат нормални условия. Предоставихме средства на общините за реновация на домове за възрастни хора, посочи той и обясни, че от 81 домове за възрастни с държавно финансиране в ремонт, 12 вече са открити.

„Не трябва да бъде увеличавана възрастта за пенсиониране“, коментира още той.