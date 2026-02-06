"Държавата не работи": Бойко Борисов призова за незабавен служебен премиер (ВИДЕО)

Вече трети месец правителството в оставка умишлено се държи в това положение. Сравнявам президентската оставка на Румен Радев и само няколко дни след това Конституционният съд се произнесе. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано в социалните мрежи.

„От декември, януари, станахме февруари, се водят някакви абсолютно безсмислени консултации, защото всички заявиха отношението си за незабавни предсрочни избори. Под „незабавни“ разбирахме изборите да са през март. Само че сега всичко се протака, а в същото време цените на тока скачат.“

Борисов уточни, че правителството има задължението да осигури ток. Оттам нататък независимият регулатор определя цените, и те трябва да бъдат незабавно регулирани – с възможно най-строги санкции за тези, които си позволяват да издават фактури със закъснение или с завишени цени.

„Когато президентът си подава оставка, премиерът си подава оставка, парламентът не може да работи, тъй като се използва само за предизборни цели, умолявам президентът Йотова незабавно да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер“, заяви Борисов.

„От това, което виждам, ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски, защото те заедно гласуваха Гюров“, допълни той.

Самият Борисов заяви, че няма претенции кой ще бъде на позицията служебен премиер, а единствената му претенция е да бъде назначен незабавно, тъй като държавата не работи и няма кой да носи отговорност.