Цончо Ганев: Историята на една снимка - Асен Василев, Венко Сабрутев и техният мегафон

Историята на една снимка - Това са Асен Василев, Венко Сабрутев и техният мегафон в пленарната зала на Народното събрание. Това написа в социалните мрежи депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев.

По думите му, по време на обсъжданията, свързани с гласуването в чужбина и в частност с вота от Турция, народните представители Асен Василев и Венко Сабрутев са внесли мегафон в пленарната зала. Ганев твърди, че Василев е направил изказване, което според него е било насочено към провокиране на парламентарната група на „Възраждане“.

"Е, не му се получи и го оставихме да покаже как в тези държави гласовете се разпределят правопропорционално между парламентарно представените партии. Провокацията не само че не се получи и бай Асен не можа да крещи като изоглавен, както направи в една злополучна Комисия по финанси, но като отговор ние изчетохме резултатите от 124-те секции в Турция. Така се разкри грозната картинка как, с малки изключения, почти всички гласове са за двете турски партии в българския парламент," продължи депутатът.

"Та така - бай Асен и Венко посърнаха и гледаха гузно. Провокацията им се спихна. Както и самите те", завършва Цончо Ганев.