Румен Радев критикува промените в Изборния кодекс

Опозицията призова президентът да наложи вето

Президентът Румен Радев (2017-2026 г.) обяви в социалната мрежа, че ограничаването на възможностите българите зад граница да гласуват е ограничаване на демократични им права.

“Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си като ограничи демократичните права”, написа той в пост във Facebook профила си след приетите от Народното събрание промени в Изборния кодекс.

“Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията”, посочва още Радев.

В четвъртък вечер Народното събрание прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна.

Опозицията призова президентът Илияна Йотова да наложи вето над промените в Изборния кодекс.