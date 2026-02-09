Близо година прокуратурата разследва папките за хижа "Петрохан" с гриф "Секретно"

Следствието е прекратено в последните дни на декември месец 2025 г.

Държавното обвинение е работило по доклад на ДАНС за хижа "Петрохан" и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". Разследването е водено в продължение на близо една година, но е прекратено през декември 2025 г., съобщава "Сега", позовавайки се на източници от прокуратурата.

"Труд news" припомня, че неправителствената организация, членовете ѝ и хижата на сдружението са в центъра на общественото внимание вече седмица, след като първо край планинския имот бяха намерени трима простреляни в главата мъже, а след седмица издирване бяха открити мъртви собственикът на хижата Ивайло Калушев, 23-годишният Николай Златков и 15-годишният тийнейджър Алекс Макулев.

През седмицата и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев съобщи, че преди 2 години е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. По думите му са били установени данни за престъпление, които са пратени на прокуратурата.

Отново по информация на "Сега" Софийската градска прокуратура е получила папките от ДАНС на 4 февруари м.г., като те са носили и гриф "Секретно".

Тъй като мястото не се намира в района на градската прокуратура, преписката е пратена на Софийската окръжна прокуратура. Тя пък, надолу по веригата, я праща на Районната прокуратура в Костинброд. Образувано е разследване, което е прекратено след около 10 месеца - през декември миналата година.