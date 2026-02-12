Убитото в София момче - ликвидирано от баща си?

Още по темата: Мъж намушка трима в София, единият почина 12.02.2026 10:03

Предполагаемият убиец на 21-годишен в София е неговият баща, съобщава bTV, позовавайки се на свои източници от разследването. Информацията за детеубийство все още не е потвърдена официално от МВР.

"Труд news" припомня, че жестокият инцидент се е случил тази сутрин, 12 февруари, в столичния кв. "Подуене".

По официални данни мъж е намушкал трима души в апартамент. От СДВР потвърдиха за такъв случай, а от Спешна помощ заявиха, че на място са изпратени три линейки.

От полицията към момента не дават повече информация.

21-годишното момче е починало от прободните рани, а 15-годишно момиче и 78-годишна жена са с множество порезни и прободни рани.

Момичето е откарано в критично състояние към „Пирогов“, а жената – към болница ИСУЛ.

Лекарите в „Пирогов“ правят животоспасяваща операция на момичето, което е с опасност за живота.

Състоянието на 78-годишната жена също е много тежко, тя е оперирана.

Задържан 44-годишен мъж, за който се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката – вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите.

Очаквайте подробности!