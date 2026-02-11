Арестуваха двойка пласьори на фентанил и хашиш

Двамата са криминално проявени и осъждани

Мъж на 39 години и 29-годишна жена попаднаха в ареста след спецакция по линия на противодействие на разпространението на наркотици във Варна. При претърсване в дома им са открити фентанил, хашиш, електронна везна и пари, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Двамата са криминално проявени и осъждани. С прокурорско постановление са задържани за 72 часа, образувано е досъдебно производство по случая.

Той е трети от началото на месеца, след като при друга акция бе задържан 27-годишен мъж, търгувал с дрога от дома си. В жилището му бяха намерени близо 1 кг марихуана, над 307 грама метамфетамин и 2 грама кокаин.

По искане на прокуратурата Варненският окръжен съд задържа пласьора под стража. Същата мярка за неотклонение бе постановена за 19-годишен студент, който продавал на ученици вейпове със съдържание на синтетичен канабиноид.