МВР каза законно ли са издадени разрешителните за оръжията на Калушев и компания

МВР потвърди официално, че разрешителните за оръжието на простреляните в хижата "Петрохан" са издадени законно. Заместник-министърът на вътрешните работи в оставка Тони Тодоров заяви, че случаят е изключително тежък за разследване:

"За момента, това, което се е извършило като проверка, лицата имат право като български граждани да получат и са им издадени разрешения за оръжия. Режимът за издаване на разрешителни за оръжие в България е ясен. Има правила, по които се действа и се издават разрешителни. Има следствена тайна, има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един изключително тежък случай за разследване. Версиите могат да бъдат доста на брой. По тях трябва да се работи много обстойно, за да се излезе с един резултат, който да удовлетвори всички и да се разкрие обективната истина по случая".

Зам-министър Тони Тодоров, част от висшето ръководство на ведомството, е бил във времето дългогодишен служител в МВР, в системата работи близо 20 години. Той е и първият от политическото ръководство на ведомството, който на десетия ден след трагичната развръзка на "Петрохан", коментира тежкия криминален случай.

"Всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина", поясни зам.-министърът, цитиран от общественото радио.

"Работата по случая "Петрохан" продължава, след като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, увери Тодоров. "Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно", добави Тодоров.

Как се получават разрешителни за 16 оръжия от един човек?

Във вторник прокуратурата предостави допълнителна информация за хода на разследването по шестте смъртни случаи в хижа "Петрохан" и при Околчица, всички касаещи учредители и членове на Управителния съвет на неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) и Ивайло Калушев.

От справка, предоставена на прокуратурата от органите на МВР, става ясно, че на името на Иво Калушев на 1 ноември 2021 г. е било издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов пък на 23 август 2021 г. е било издадено разрешение за притежание на общо 16 огнестрелни оръжия, а на Николай Златков – разрешително за един боен пистолет, издадено на 24 февруари 2023 г.

Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДНП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ по постоянния им адрес. За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, лицата подават в подразделенията "Контрол на общоопасните средства" (КОС) на РУ при ОДМВР.

"Труд news" потърси за коментар по темата Венцислав Рангелов, дългогодишен началник на служба КОС в Столичната дирекция на вътрешните работи. Рангелов е бил дълги години служител в системата на МВР. Той е експерт в областта на контрола над оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Какво обясни експертът - вижте тук.

Ивайло Калушев получил разрешително за оръжие "експресно" след обаждане от София

"Ламата" Ивайло Калушев се е регистрирал през 2021 година в Монтана на адреса на Ивайло Иванов. И получава тутакси разрешително за „Колт Анаконда“ 44 калибър.

„Гуруто“ Калушев, за когото се твърди, че е принудил трима души да се самоубият край хижа Петрохан, а сам той лично застрелял 15-годишно момче и 22-годишен младеж в караваната край Околчица и сложил край на живота си, е получил „експресно“ разрешително за оръжие в Монтана, научи Breaking.bg. Според публикуваната вчера справка на МВР Ивайло Калушев е получил разрешително за две оръжия на 1 ноември 2021 година.

Става дума за разрешително №20210792943/01.11.2021 г. То е за две оръжия- автоматичен пистолет „Глок“ и страховитият револвер „Колт Анаконда“ 44 калибър „Магнум“. Разрешителното е издадено от полицията в Монтана, но…Ивайло Калушев по документи живее на адрес в София. Още по темата - четете тук.