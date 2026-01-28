Костадинов: Вчера подадохме ръка към Румен Радев, последва отговор почти незабавно

Вчера сутринта в свое участие по БНТ Петър Петров, зам.-председател на Възраждане, протегна ръка към екипа на бившия президент Радев, като заяви, че сме готови да работим заедно с него за връщането на българския лев. Отговорът на Радев последва почти незабавно. Пак вчера, само че вечерта, в реч пред Софийския икономически форум бившият президент заяви, че ще се бори за още по-голяма интеграция на България в еврозоната и Европейския съюз. Това написа в социалните мрежи председателят на партията Костадин Костадинов.

"Впрочем в неделя ППДБ заявиха, че след като унищожиха българската валута, ще се борят и за унищожаване на българската държава чрез включването на България във федерална европейска държава. Навремето БКП искаше да ни направи 16-та република на СССР, сега ППДБ иска да ни направи безлична област в безлична паневропейска държава. Изявата на Радев за по-нататъшна интеграция в еврозоната и ЕС е проява на същата политическа философия," продължи лидерът на "Възраждане".

По думите на Костадинов има идеологически различия между вижданията на "Възраждане" и тези на Румен Радев.



