Криминалистът Савов: Не е ясно кой е защитавал Калушев – политически или криминални кръгове

Убитите в хижата край прохода „Петрохан“ вероятно са били под нечия закрила – политическа или криминална, но към момента не е ясно от какъв характер. Това предположение изрази криминалистът Иван Савов в ефира на NOVA. Според него присъствието на ДАНС на местопрестъплението буди въпроси, тъй като агенцията е информационно-аналитична структура и не разполага с оперативни или разследващи функции.

„Въпросът е кой е стоял години наред зад Калушев и неговата дейност. Това е ключово, защото не е ясно какво точно са правили четири години в хижата“, заяви Савов. Той допълни, че по информация от негови източници срещу убитите са подавани сигнали, но те са действали необезпокоявани. „По мое предположение е имало симбиоза с престъпни кръгове. Оставяни са да правят каквото си искат, защото са били полезни за извършването на тъмни дейности“, посочи криминалистът.

Савов подчерта, че едно престъпление не може да се счита за разкрито само с установяването на извършителя, ако не бъде изяснен мотивът. По думите му с появата на нови факти картината става все по-объркана. „Очевидно е съществувала организация с духовни и езотерични елементи, в която са участвали и деца. Липсват отговори защо години наред институциите не са предприели действия, кой е осигурил условията, в които са живели, и защо броени дни след създаването си структурата е подписала рамково споразумение с министерство“, коментира той.

Криминалистът разясни и процедурата за получаване на разрешително за огнестрелно оръжие. По думите му се извършва проверка за криминално минало, изисква се удостоверение от психиатър и при одобрение се издава разрешително. Контролът по съхранението на оръжията се осъществява от служба „Контрол над общоопасните средства“ по адресна регистрация. Савов отбеляза обаче, че нелегалното оръжие също не е трудно за набавяне. Той добави, че с откриването на още три тела разследването тепърва започва, а случаят не бива да се счита за изяснен, тъй като жертвите са следствие, а не първопричина.

В разговора се включи и адвокатът и бивш следовател Андрей Цветанов, който постави допълнителни въпроси пред разследващите. Сред тях са защо охранителните кучета са били на втория етаж на хижата и дали някой умишлено не ги е изолирал, за да си осигури достъп, както и защо не са били застреляни. Цветанов обърна внимание и на съобщението, изпратено до майката на Калушев, в което се твърди, че информацията, която ще се появи в медиите, няма да е вярна.

„Тази подробност не е без значение. Всяко убийство трябва да се разследва по еднакъв начин, а в случая се говори с неуважение за пострадалите“, заяви той. Според него е необяснимо и как кемперът е успял да се придвижва свободно из страната, без да бъде засечен от камерите. По думите му аутопсиите могат да дадат яснота за времето на настъпване на смъртта и дали убийствата са извършени едновременно или в различни периоди. Той не изключи и възможността през годините службите да са действали в координация с хората от хижата.

Цветанов отбеляза, че е нормално разследващите да задържат определена информация, която не следва да става публична на този етап. „Възможно е жертвите да са били използвани за определени цели и впоследствие да са били елиминирани. Странно е и че убийствата са извършени на два пъти и на различни места, ако извършителят е един. В такъв случай той би могъл вече да е извън страната, а не мъртъв“, коментира адвокатът. Той подчерта, че откритите гилзи и оръжия в кемпера край Околчица не означават автоматично, че убиецът е сред намерените там тела.

По думите на Цветанов не е изключена и версията при проучвания в пещери да са били открити благородни метали, което би могло да насочи към мотив, свързан с иманярската мафия.