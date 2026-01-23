КЗК проверява обединение на две фирми на пазара на млечни продукти

Може да наложат глоба до 10% от оборота

Намалява производството на краве млякo

Комисията за защита на конкуренцията образува проверка на изпълнението на заявените намерения, въз основа на които през 2023 г. е разрешена концентрацията на пазара на млечни продукти между “Тирбул” ЕАД и “Обединена Млечна Компания” ЕАД, обявиха от КЗК. Решението за образуване на настоящото производство се основава на изводи от секторния анализ на пазара на храни, включително на пазара на мляко и млечни продукти, като подобна ревизия се прави за първи път. Целта е да се провери дали придобиващата компания “Тирбул” ЕАД (сегашно наименование “Обединена Млечна Компания” ЕАД, оперираща под марките “Верея”, “Олимпус” и др.) изпълнява заявените ангажименти, които са били основен мотив за разрешаване на сделката от КЗК.

Анализът при оценката на концентрацията през 2023 г. установява високи пазарни дялове на обединената група. Тогава Комисията е приела, че възникват основателни съмнения придобиването да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на анализираните пазари чрез установяване на господстващо положение на участниците. В хода на проведеното тогава задълбочено проучване компанията е представила документи за доказване на очакваните ползи от концентрацията и установяване доколко тези ползи биха неутрализирали неблагоприятните последици за конкуренцията.

Съгласно предоставената информация от придобиващото предприятие за инвестиции в нови технологии и модернизиране на съществуващите производствени мощности с цел повишаване качеството на млечните продукти, програми за подпомагане на българските фермери, Комисията разрешава концентрацията на основание член от Закона за защита на конкуренцията, според който концентрацията може да бъде разрешена при положение, че като цяло положителният ефект има превес над отрицателното въздействие върху конкуренцията на съответния пазар.

В междинния доклад от секторния анализ на пазара на храни, приет през декември 2025 г., КЗК установи сериозни структурни деформации на пазара по цялата верига на доставки при млякото и млечните продукти, включително значителен спад в производството на сурово краве мляко и ръст на вноса на мляко и млечни продукти, което поставя под риск устойчивостта на сектора и създава зависимост от външни пазари.

В рамките на секторния анализ представители на бранша посочват концентрацията между двамата най-големи производители като фактор, оказал негативно влияние върху пазарната среда, като подчертават засилената пазарна сила на обединената група и възможността є да влияе върху условията и ценовите нива на изкупуване на сурово мляко, предвид това, че е сочена за най-големия купувач в страната. В хода на анализа е констатирана и липса на публично достъпна информация за реализиране на планираните инвестиции и мерки за подпомагане на фермерите, които са били основен аргумент за разрешаване на концентрацията.

Предвид тези обстоятелства КЗК образува производство дали концентрацията е извършена при условия и по начин, при които е била разрешена, включващи заявените от “Обединена Млечна Компания” ЕАД намерения, които са основен решаващ мотив за разрешаване на концентрацията. В случай на неизпълнение Комисията може да упражни законовите си правомощия, като наложи поведенчески и/или структурни мерки, както и имуществена санкция до 10% от оборота.