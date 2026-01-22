Урсула за пореден път доказа, че е най-вредният политик за Европа

Да не се чудите после защо иска да излива пари в НПО-та и да цензурира медии

Знаковата търговска сделка с Южна Америка, която беше решението на Урсула фон дер Лайен за Европа в многополюсния свят, се отлага. Сега отива в съда, който е известен с това колко се бави. Южноамериканските страни не се знае дали ще продължат въобще да чакат, защото и без това направиха доста отстъпки.

Забавното е, че проевропейските групи от либералите и зелените бяха от решаващите да я отложат. И за да знаете колко огромно значение имат вашите гласове на европейските избори - решението мина с 10 гласа. По-малко от общо българските в ЕП. Тоест, ако желаехме, ние можеше да решим за това споразумение като държава.

И така кака ви Урсула за пореден път се проваля. Всяка нейна политика е пълен провал, а повечето дори не стигат реализация. Тя отмени и знаковата си политика от Зелената сделка с двигателите за вътрешно горене. Всичко което прави отива по дяволите.

За пореден път съм доказано прав, че това е най-вредният политик за Европа и достоен наследник на мама Меркел. Само дето поне при Меркел още подозирам, че беше нарочно и един ден ще ù издигнат статуя пред Кремъл за заслуги. Урсула го прави от некадърност, кариеризъм и липса на интелектуален капацитет. Така се утвърждава като най-слабия лидер на Европейската комисия в историята. При солидна конкуренция.

Да не се чудите после защо иска да излива пари в НПО-та и да цензурира медии. Някакси трябва да се скрие тази некадърност. Очевидно, че не може с действия. После пак не гласувайте на европейски избори...